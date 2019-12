Alan Herring, ex conductor y asistente personal de Ringo Starr, es quien decidió sacar a la venta las gafas de Lennon. De acuerdo con el portal Marca, Herring explicó que el accesorio icónico de Lennon las consiguió en el verano de 1968, cuando el integrante de The Beatles las olvidó en la parte trasera de su vehículo. Durante ese viaje estaban presentes Ringo Starr y George Harrison.

Sotheby’s describió el lote de la subasta como “gafas de sol doradas con montura de alambre de Oliver Goldsmith, lentes redondos de color verde, con la firma ‘Oliver Goldsmith’ grabado en cada sien interior, falta un tornillo en un lado, lo que resulta en una sien suelta y rasguños menores en las lentes”. Además, agrega que son “las gafas de sol más icónicas en la historia del rock and roll”.

Subasta exitosa

El precio por el que se vendieron las gafas superó las expectativas de Herring y la casa de subastas. Estas se compraron por un valor veinte veces más de lo esperado, US$ 184, 000 indicó el portal As. Sin duda, quien los adquirió fue un fanático de The Beatles, de quien no se conoce identidad. Además de las gafas de John Lennon, también fueron sacados a subasta otros objetos como un collar de perlas perteneciente a George Harrison. Este fue vendido por US$13, 000

El dato

Las gafas del músico asesinado en 1980 fueron diseñadas por Oliver Goldsmith. Lennon las recibió en 1966 durante su participación en la película ‘Cómo gané la guerra’, detalló el portal Marca.