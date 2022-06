Ansiedad, estrés, alegría y euforia. Quizás usted al leer estas líneas ya haya pasado por las emociones antes mencionadas y estas se incrementarán debido al encuentro que enfrentará Perú contra Australia por un cupo al Mundial de Catar este lunes.

Es normal, dicen los sicólogos. “Nosotros, los aficionados, también jugamos el mismo partido”, asegura Mario Reyes-Bossio, especialista en psicología deportiva. “Eso se da por el sentido de pertenencia, por el sentido de grupo, pero también tiene una explicación biológica y neurocientífica, pues la serotonina aumenta en jugadores y aficionados, generando emociones que fortalecen la autoestima”, afirma el docente investigador de la UPC.

Dentro de la mente

Así como los hinchas contamos las horas para el momento del partido, los jugadores también hacen lo mismo. “Por la mente de un jugador de fútbol pasan muchas emociones o pensamientos positivos como negativos previos a un juego. El que tenga una formación adecuada en lo emocional podrá tener un mejor control”, señala Luis Gómez, sicólogo deportivo de la Consultora LGC Sport360.

Ahora bien, no todos somos iguales. Según Reyes-Bossio, el nivel de estrés para estos partidos decisivos es tan alto que pueden darse somatizaciones que se ven reflejadas en dolores de estómagos, de cabeza, entre otros malestares corporales del atleta. “El sicólogo tiene que haber hecho todo un planeamiento mental para poder sostener no solamente todo este partido, sino todo el proceso de Eliminatorias y que ahora se debe reforzar en el Repechaje”, apunta.

Durante estos días, los futbolistas pasan por rutinas de descanso, recreación, así como también hay un control sobre lo que consumen en cuanto a medios de comunicación, redes sociales y el contacto que tienen con familiares y amigos, sostiene el especialista. “Son aspectos que tienen influencia directa o indirectamente en la salud mental del jugador”, indica.

“La sicología deportiva tiene un rol importante en este tipo de eventos, el cual es mantener a los jugadores enfocados, seguros y serenos, concientizándolos a que van a realizar un gran partido”, agrega Gómez.

Labor complementaria

De otro lado, el coaching deportivo, labor que en la FPF cumple Juan Cominges, ha sido un complemento para los futbolistas de la selección. Jessica Galdós, experta en esta actividad, explica que a los deportistas se les prepara con herramientas como reestructuración cognitiva, la visualización, el mindfulness, entre otras. “El manejo mental en situaciones de estrés es lo que diferencia a un atleta de élite del resto”, dice Galdós.

Para la coach, el rol del profesor Gareca ha sido determinante. “Es un líder que nos ha demostrado cómo se trabaja en equipo, la importancia de estar cohesionados con una meta en común”, indica.

Confianza en la clasificación, pero distintos puntos de vista

El apoyo de los hinchas peruanos a su selección ha tenido un ligero cambio con respecto a abril, según Datum Internacional (ver cuadro). Ese mes, el 82% de aficionados creían que Perú creía que iba a clasificar al Mundial versus el 79% que hoy piensa lo mismo.

Si hablamos por sexo, el 71% de mujeres peruanas creen que la Blanquirroja estará en el Grupo D del Mundial junto a Francia, Túnez y Dinamarca, mientras que el 14% dice que no clasificará y el 15% no sabe. En el caso de los varones, estos son más optimistas. El 86% piensa que sí estaremos en Catar 2022. Sin embargo, un 7% cree lo contrario, mientras que otro 7% no sabe del tema. En cuanto a zonas del país, Lima y el norte confían en la clasificación, con un 84% y 79%, respectivamente. Le siguen el Sur, Oriente y Centro con 75%, 74% y 69%, respectivamente.