Fernando Esteves lleva más de dos años liderando las operaciones de Santillana Perú, pero su trayectoria en la editorial inició en 1993. “Cuando surgió la oportunidad me deslumbré y sentí que era lo que verdaderamente quería hacer. Fue una apuesta impulsada por la pasión, la audacia propia de la juventud y una dosis de sana inconsciencia de intentar algo distinto”.

¿Cómo ingresó al sector editorial?

Llegué a Santillana cuando la empresa se estableció en Uruguay y fui parte de las cinco personas que iniciaron el proyecto en el país. Estudié Ciencias Políticas y estaba trabajando en el mundo médico hospitalario, pero decidí incluso aceptar un salario menor para apostar por lo que me gustaba hacer, que tenía mucho que ver con mi historia como lector.

Y esa apuesta le permitió encontrar su vocación…

Totalmente. Inicié en Uruguay, un país de 3 millones y medio de habitantes, un territorio lector en términos de América Latina, pero un mercado muy pequeño también. Y los libros me llevaron a Argentina, España, México y ahora Perú.

¿Cuál fue su primer contacto con nuestro país?

Cuando vivía en Argentina o España venía de visita o trabajo, mi último viaje fue en el 2012. Yo desembarqué en esta nueva etapa en septiembre del 2020, todavía en plena pandemia, así que me tocó hacer la cuarentena en un par de hoteles hasta que llegara mi familia.

¿Cómo define su manera de ejercer liderazgo?

El editor norteamericano Michael Korda señala en sus memorias que “el entusiasmo es el motor del mundo editorial”. Mi rol como líder tiene que ver con eso, con la generación de entusiasmo entre los miembros de un equipo, en que este se apropie de lo que estamos ofreciendo y lo transmita, primero internamente y luego hacia afuera.

¿Y su propósito como líder?

Considero que es despertar la pasión por la educación y la cultura como elementos transformadores. Y esto cobra más fuerza porque vivimos en Latinoamérica, donde la educación es el gran mecanismo de generación de oportunidades y movilización social ascendente que pueda permitir sociedades más igualitarias.

¿Cómo influenció el coaching en su manera de gestionar equipos?

Yo pasé de trabajar en un país de 3 millones y medio de personas en Uruguay a hacerlo en uno de 45 en Argentina y a uno de casi 130 en México. En ese viaje descubrí que es importante conocer de administración, gestión y finanzas, pero la clave finalmente son las personas. Cualquiera puede aprender a leer un balance, lo importante que las personas se alineen a un propósito compartido.

¿Cuáles es la principal satisfacción que le ha traído el mundo editorial?

He sido tan privilegiado que me tomaría mucho tiempo responder esta pregunta. Este labor me ha permitido conocer a profesionales increíbles, organizar congresos educativos muy importantes, conocer experiencias de maestros innovadores y audaces, viajar a las mejores ferias del libro del mundo y, sobre todo, presenciar de primera mano todo lo que despierta la literatura y la educación.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Cuando llego a un nuevo país siento que debo ponerme al día con los autores locales y lugares por conocer. Una de mis hijas está en México y la otra en España, y ahora que vivo con mi esposa nos gusta mucho el cine y el teatro. Cada que puedo me voy a jugar tenis al jockey o montar bicicleta.

Hoja de vida

Nombre: Fernando Esteves

Cargo: CEO de Santillana Perú

Tiempo en el cargo: 2 años

Estudios: Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de la República (Uruguay) y MBA en Administración por la Universidad de Buenos Aires (Argentina)