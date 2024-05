“Empecé con Wu Galería en 1999 y cada década trato de renovarme. En esa línea, hace un par de años concebimos Neo Concept Store con la intención de que el público recupere sus sentidos, porque ahora todo el mundo mira solo su celular. Sin embargo, decidimos pasar de la tienda al espacio, porque creemos en los sentidos, es decir, que exista un retorno después de vivir la experiencia de sentir, tocar y ver”, detalla.

En esa búsqueda por innovar a través del arte, Wu decidió aprovechar su local barranquino de 4 niveles para que sea un espacio disponible a ferias y otro tipo de eventos que estén vinculadas con el concepto de la galería. Como la misma Frances denomina: toda una experiencia.

Para lograr su cometido, Wu decidió reformar el edificio de la galería y se permitió una licencia: romper “el cubo blanco” y abrir el espacio a otras disciplinas creativas. Convocó a cerca de 40 marcas y artistas que trabajan diseños originales (en moda, joyería, arte utilitario, decoración), con recursos peruanos, de manera responsable, sostenible, solidaria y consciente.

“El mismo principio que tengo con el arte, lo he tenido también para elegir a quienes están ahora en Neo. Mostramos propuestas con contenido que comparten nuestro objetivo de conciencia ecológica, dinámica sinérgica, innovación y reciclaje”.

El espacio de Neo Concept Space no se limita. Actualmente, Wu sostiene que viene trabajando con dos marcas importantes que no están ligadas al arte directamente, pero que se han interesado en emplear el espacio en el distrito de Barranco.

“Se puede hacer ferias, eventos corporativos privados, coctáil. Rentabilizamos el espacio y lo combinamos con otra serie de elementos que hacen sinergia con la propuesta que se tiene en ese momento. No solo es un local, es una experiencia”, asegura.

LEA TAMBIÉN: Jean Pierre Magnet magnifica el sonido de los Andes con su nueva propuesta de serenata

La galería

En Neo Concept Space hay dos ambientes exclusivos para la galería, que alberga muestras de trabajo como el de la artista textil Ana Teresa Barbosa, Natalia Revilla, la artista visual Sandra Nakamura, el artista plástico Alejandro, Jaime, entre otros.

“Trabajamos con piezas de arte contemporáneo y arte popular. Nuestra propuesta es muy variada. Todo es válido, porque no solo se trata de mostrar, sino de entender que es el lado creativo, no es lo que solo ves y reconoces, sino todo aquello que te hace pensar sobre tu posición”, enfatiza.

Para Wu, hay toda una experiencia que se está perdiendo con el uso de los dispositivos móviles para apreciar galerías. “Si ves, por ejemplo, un cuadro a través de una cámara, te perdiste todo. El arte no no es plano. Los colores no son solidos, tienen texturas y tienen un planteamiento. Eso se pierde cuando asumes que esa imagen es igual que el cuadro, pero no es así, la experiencia presencial. Nosotros vamos a continuar apostando por ello”.

Temas que te pueden interesar:

De las calles a las tablas: ‘Carnaval’ abre la temporada del Ballet Folclórico Nacional

El “milagro” de hacer arte en Palestina

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.