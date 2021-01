El avance de la pandemia del coronavirus paró drásticamente el trote de los runners y maratonistas peruanos, quienes han visto paralizados los tradicionales eventos en los que competían año a año, ya sea en el país o en el extranjero.

Sin embargo, el virus no detuvo a los corredores que siguen entrenando enfocados en su pronto regreso a las competencias.

“La segunda ola de la pandemia obligó a que no se programen competencias para la primera mitad de este año, pero se espera que puedan abrirse algunas en el segundo semestre y nos estamos preparando para ello”, aseguró Fernando Graña, fundador del team In Your Pace.

¿Pero cómo se mantienen en actividad los corredores y maratonistas en tiempos de pandemia?

Recién en junio del año pasado y después de una rigurosa cuarentena obligatoria que confinó a la población en sus casas, el Gobierno reactivó las actividades deportivas al aire libre y bajo una serie de protocolos de salubridad para evitar la propagación del virus.

Ante la nueva normalidad, los corredores encontraron una alternativa para desarrollar sus actividades sin perder la sana competencia con la que se vive este deporte.

Carreras virtuales

El año pasado, Perú Runners organizó una carrera virtual de cuatro etapas: 5k, 10k, 15k y 21k. La diferencia es que no se desarrollaba de forma masiva, sino que cada corredor podía realizar la ruta en el lugar y hora que mejor se le acomodara.

“Las carreras virtuales dan la oportunidad a las personas de disfrutar de un objetivo para su entrenamiento y agregan un ingrediente adicional. Si te gusta correr junto al mar, puedes hacerlo por la playa o ir a la montaña”, explicó Alejandra Rodríguez Larraín, gerente general de Perú Runners.

Para motivar a los participantes, se colocaron arcos y cintas de partida y llegada para que los corredores se sientan parte del evento.

Este año, Perú Runners nuevamente está preparando un nuevo tour virtual para el primer semestre de este año. Las distancias serán de 5k, 10k, 21k y finalizará con una maratón (42k). “Esta semana lanzaremos la programación a través de las redes sociales”, anuncia Rodríguez Larraín.

Algunos grupos como In Your Pace o Intense Running también están desarrollando planes de competencia para que las personas puedan controlar de forma continua la evolución de sus entrenamientos.

“Independientemente de las carreras virtuales oficiales, nosotros hemos desarrollado competencias a través de una aplicación. Con esta suben sus resultados y tenemos un ranking”, explica Walter Takano, fundador de Intense Running.

Poco a poco y no todo es correr

Además del protocolo a cumplir para correr en esta emergencia, Takano aconseja que el entrenamiento debe ser progresivo. “No es bueno creer que desde un inicio vamos a hacer 10k. Se debe empezar trotando, caminar cinco minutos, luego volver a trotar y así paulatinamente”.

“Hay personas que fueron atletas en el colegio o en la universidad; sin embargo, hace muchos años dejaron de hacer ejercicio y ahora quieren salir a correr. Pero hacerlo de un momento a otro es como tener un auto parado por mucho tiempo y esperar que responda como si fuera un vehículo nuevo”, advierte Graña.

In Your Pace ha desarrollado planes de entrenamiento en los que combinan las salidas a correr con ejercicios funcionales y sesiones de yoga. “Estas actividades ayudan a fortalecer los músculos”, resalta Fernando Graña.

Cifras

15,000 corredores participan de la maratón de Adidas Lima 42k, que se realiza en mayo de cada año. El año pasado se suspendió.

3,000 Participantes tuvo el tour virtual 2020 de Perú Runners. Todavía se puede participar de este evento durante lo que resta de enero.