Hoy pasamos mucho más tiempo en nuestras casas y ello impacta en nuestro bienestar y salud. Por ello, especialistas en arquitectura y decoración de interiores recomiendan revisar los espacios más usados en el hogar y analizar qué cambios podemos hacer para sentir calma y tranquilidad ante esta coyuntura de confinamiento.

Primero, es primordial entender que la organización del espacio es el inicio para una buena planificación en la ornamentación del hogar. Daniela Romero Rivadeneyra, arquitecta de Inmobiliaria Elemento, explica que “un lugar desordenado no te causa ninguna sensación de paz y tranquilidad, al contrario genera estrés, y lo primero que se tiene que hacer es reorganizar los espacios y buscar sistemas que funcionen, en donde se sienta que vas a encontrar las cosas”.

La redistribución de los muebles ayuda a tener un lugar más amplio y esto genera sensaciones de nuevos aires y una mejora del ambiente que permite renovar el espacio. Asimismo, si se tiene un clóset lleno, lo ideal es hacer una limpieza y “deshacerte de lo que no necesitas, pues esto ayuda a desestresarte”. Ordenar el escritorio y los espacios de trabajo que se han adaptado por la cuarentena también permitirán “tener un lugar que sientas que es tuyo”, explica Daniela Romero Rivadeneyra.

Ambientes del Proyecto Libertadora de la Inmobiliaria Elemento. (Foto: otorgada por Inmobiliaria Elemento)

Después de encontrar un orden y la planificación ideal para organizar los espacios, se debe pensar en los colores y en el tipo de sensación a percibir. Por ejemplo, “los tonos azules tipo cielo pueden generar calma”, detalla Romero. Asimismo, “los colores claros: blanco, beige, o el verde menta, un palo rosa en tonalidades pasteles generan más tranquilidad”, agrega Ana Teresa Vega Soyer, interiorista aliada de CCAA17.

Es lógico pensar que redecorar o realizar cambios en el hogar puede ser una inversión costosa e innecesaria. Sin embargo, existen diversos elementos en casa que se pueden reacomodar para crear ambientes diferentes que generen calma y tranquilidad.

Ana Teresa Vega Soyer recomienda el uso de elementos ‘vintage’ para economizar en esta inversión. Por ejemplo, “reutilizar ciertos muebles que causen una sensación bonita, un elemento vintage que va en armonía con la modernidad de la casa. También están los pallets (armazón de madera) que se usan para hacer muebles o huertos, en donde se ponen plantas o incluso cuadros y colocarlos para decorar tu espacio”.

Un florero transparente con una linda flor en su interior es un elemento decorativo que resalta en cualquier espacio del hogar. Vega Soyer explica que hay todo un tema psicológico detrás de las formas de las plantas y recomienda las que no tienen espinas. “Hay plantas que no le pones agua y demoran en secarse, por ejemplo el Silver Dollar (Crassula arborescens). O la Gipsófila (Gypsophila) es una planta que parece lluvia, la pones en un arreglo sin agua y va cambiando de tono blanco a beige y dura entre seis meses y un año, y el secreto está en no ponerle agua”.

Gipsófila (Gypsophila) es una planta que parece lluvia, la pones en un arreglo sin agua y va cambiando de su tono blanco a beige y dura entre seis meses y un año. (Foto: Intervención de Ana Teresa Vega Soyer, Interiorista Aliada de CCAA17)

Otra planta recomendada por la arquitecta es el cerezo (Sakura). Sus flores duran una semana como mínimo y luego se desprenden, sin embargo la plata dura mucho tiempo.

Las conchitas de mar también pueden ser protagonistas en la decoración. Se las coloca en un recipiente o frasco de vidrio transparente, y de la misma forma se pueden colocar los corchos de las botellas de vino. “Un bowl lleno de corchos es precioso”, expresa la especialista.

Otros elementos significativos en la decoración y que brindan confort son las alfombras. Como dice Daniela Romero Rivadeneyra, “tener una alfombra bajo la cama, para cuando te levantas, sientas suavidad y ello te ayuda a estar tranquila”. Otra alfombra puede estar en la sala, donde se reúne la familia, “para que los niños jueguen, y tener cierta flexibilidad en el ambiente”.

Con respecto a las texturas, una práctica común es utilizarlas al natural. Según Ana Teresa Vega Soyer, tener alguna pared de ladrillos en casa y pintarla de color blanco, “va a cambiar el espacio sin tener que recurrir a un gasto adicional”. El uso de las texturas de madera y fibras naturales van a generar armonía en nuestro espacio.

Espacio intervenido por la interiorista Ana Teresa. (Foto: otorgada por Ana Teresa Vega Soyer, Interiorista Aliada de CCAA17)

¿Por dónde empezar? Los especialistas de interiores recomiendan empezar los cambios por los espacios que causen mayor estrés y retirar las cosas en desuso. “En las cosas mínimas se puede encontrar la calma”. “El orden es una de las cosas que nos dan más tranquilidad”, recomienda Ana Teresa Vega Soyer.

