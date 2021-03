Siete libros inspiradores para lanzarse a emprender en tiempos de incertidumbre

FOTOGALERÍA. Nadie dijo que ser emprendedor sea fácil y menos en estos tiempos. Con la evolución de la economía española sometida a la pandemia, muchas personas han desarrollado su capacidad creativa y han decidido poner en marcha nuevos proyectos. En el contexto actual, y según un estudio del Observatorio del Emprendimiento de España, el 96% de las personas emprendedoras cree que la crisis por Covid-19 aporta nuevas oportunidades para crear una empresa o abrir líneas de negocio, según Emprendedores.

“Esta crisis supondrá un cambio en las fórmulas de hacer negocios, así como en los modelos productivos. Es por ello por lo que este escenario reúne las condiciones óptimas para emprender”, señala María Guzmán, asistente de marketing de SumaCRM by Efficy. No obstante, desde la empresa especialista en CRM para pymes y startups aseguran que “ser emprendedor es una profesión que necesita de emoción, energía e inspiración constante para lograr objetivos y no desfallecer ante los millones de obstáculos que surgen cada día y más ahora con las restricciones, los problemas presupuestarios y los continuos ‘noes’”. Por recomiendan a los emprendedores la lectura de estos 7 libros que te ayudarán a motivarte y recibir inspiración:

1. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey

El libro que revolucionó la manera de concebir el mundo para muchas personas. Más que un libro, se trata de una leyenda. Con un enfoque único, ‘Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva’ se posiciona como el manual de instrucciones por excelencia para resolver cualquier cuestión personal o profesional, y transformarla en una oportunidad de alcanzar la vida que sueñas con tan solo incorporar ciertos hábitos.

2. El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino

Si pensamos que el fracaso no va con nosotros, entonces este libro de ventas es perfecto. Con él podremos aprender a mejorar nuestra vida, a decidir nuestro futuro y a convertir cada fracaso en un éxito, aplicando los secretos que mejor funcionan desde hace siglos para gestionar vidas y negocios.

3. SNAP Selling, de Jill Konrath

Considerado como una poderosa herramienta de ventas, el libro repasa las técnicas infalibles para construir relaciones beneficiosas, gracias a la optimización de tu proceso de ventas y a sus instrucciones específicas, esta obra resulta indispensable para cautivar a tus clientes.

4. Fanatical Prospecting, de Jeb Blount

Este libro es un poderoso recurso para emprendedores, ejecutivos y comerciales que descubre de manera clara y directa cómo la prospección es la fase más importante de cualquier proceso de ventas, y detalla, paso a paso, un enfoque único para aprovechar todos los canales que utilizan tus clientes potenciales antes de llegar a ti.

5. 365 trucos para vender más, de Anne Miller

La guía estrella que todo comercial debería leer al menos una vez en su vida para mejorar sus habilidades, su efectividad y su determinación para acercarse a todos sus objetivos.

6. El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías

Este libro analiza los principales factores por los que los emprendedores fracasan. La conclusión es que sobre todo se fracasa por motivos humanos y muy tontos, derivados de la ilusión y del miedo, y no de la gestión empresarial. Y que con un previo auto análisis puedes saber si los cumples, y evitar emprender. Como por ejemplo no tener el apoyo incondicional en tu casa.

7. Dar para recibir, de Bob Burg

Los secretos para el éxito por fin al descubierto. Está dirigido a aquellos que sienten sus objetivos no parecen acercarse a pesar de lo mucho que se esfuerzan por conseguirlo. El libro narra la historia de Joe a lo largo de su propia transformación: aprendió el poder de interesarse por los demás, de ofrecerles valor y… ¡su vida cambió para siempre!