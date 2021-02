El uso de la bicicleta en la ciudad encontró un auge con la llegada de la pandemia del coronavirus. Poco a poco, más personas se animan a ‘pedalear’, ya sea como medio de transporte o para hacer ejercicios.

Esta última se convirtió en una práctica habitual para decenas de personas –durante los fines de semana y antes de la implementación de la nueva cuarentena– que buscan nuevos retos en la ciudad.

Primeros pasos

Lo primero para iniciarse en el ciclismo de montaña es animarse a salir. Lima, pese a ser una ciudad plana, cuenta con espacios para practicar este deporte cerca de casa, cuenta Carlota Pereyra, presidenta de la Asociación de Ciclistas del Perú (Aciper).

“Si estás en La Molina o Monterrico puedes comenzar por el cerro Casuarinas o, si vives cerca a la Costa Verde, la subida como Armendáriz es una buena opción. Igual, en otros distritos se pueden encontrar espacios donde practicar”, dice Pereyra.

El Morro Solar es uno de los lugares más populares entre los ciclistas. Pereyra precisa que es un buen espacio para comenzar porque tiene rutas de niveles básicos e intermedios, así como sectores para los ya experimentados.

“La subida hasta el planetario es ideal para empezar. En el mismo lugar está la zona de las antenas, que exige más destreza de los ciclistas. Una vez que podamos salir con mayor tiempo, está Pachacámac, que cuenta con muchas rutas, o el Apu Siqay en Villa María del Triunfo, donde necesitarás técnica y resistencia”, explica Carlota Pereyra.

Pero lo más importante es la seguridad. La presidenta de Aciper resalta que para salir a ‘rodar’ se debe verificar que los frenos estén en buen estado, salir con un casco y otros implementos que nos protejan de eventuales caídas.

“Para zonas más escarpadas se recomienda llevar guantes, rodilleras y coderas”, advierte.

¿Qué bicicleta elegir?

Omar Laguna, de Action Bikes Perú, señala que las personas que recién se inicien en este deporte deben saber que, pese a su versatilidad, no todas las bicicletas funcionan bien para practicar ciclismo de montaña.

“Las de uso urbano son para suelos uniformes, que no sean trochas. En cambio, las que se usan para deporte tienen especificaciones que ayudan a tener un mejor recorrido sobre el terreno”, explica.

Laguna precisa que una bicicleta básica con componentes originales está entre US$ 600 y US$ 700. El precio de las de gama media varía entre US$ 750 y US$ 1,000. Y las profesionales están a partir de US$ 1,500 hacia arriba.

Alejandro Lara, representante de Specialized Perú, destaca las cualidades de una bicicleta de montaña. “Una de sus principales características es que tenga una buena suspensión delantera, que será la que absorba las vibraciones del terreno escarpado y no los brazos, hombros y columna”, señala Lara.

El especialista precisa que a diferencia de las urbanas, las bicicletas de montaña deben tener llantas con cocadas y un timón estilo paloma (con una pequeña curvatura en el medio) y sistema de frenos de discos hidráulicos.

“Las especificaciones de estas bicicletas ayudan al ciclista. Por ejemplo, una buena suspensión nos ayudará a ser más rápidos y mejorar nuestra técnica en la trepada. Las bicicletas con doble suspensión ayudan a que podamos realizar saltos y tienen una mejor lectura del terreno”, puntualiza.

Cifras y datos

Lonchera. Una botella de agua o de bebida isotónica es fundamental para los recorridos largos. Tampoco olvidar las barras energéticas. Mantenimiento. Siempre limpie y lubrique la cadena de la bicicleta. Se debe evitar que le caiga algún tipo de aceite al disco para evitar chirridos. Emergencias. En nuestra mochila de ruta no deben faltar un inflador portátil, parches para las cámaras de las llantas y una llave hexagonal.