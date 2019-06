Arte de Monet, Modigliani, Miró, Picasso y Matisse se subasta en Londres

Obras de grandes maestros de la pintura como Claude Monet, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Joan Miró o Henry Matisse, que no se han expuesto al público en décadas, tomaron el viernes el escenario de la casa Sotheby's en Londres antes de que se subasten los próximos 19 y 20 de junio.

Además, estos días también se podrá pujar por el arte de otros artistas como Camille Pissarro, René Magritte, Fritz Glarner, Alfred Kubin, Chaïm Soutine y Marc Chagall.

El jefe encargado de la subasta del miércoles, Thomas Boyd-Bowman, explicó que la jornada reunirá 25 pinturas impresionistas y postimpresionistas, así como otras enmarcadas dentro de la corriente del arte moderno.

Para Boyd-Bowman, el concurso se presenta como una ocasión "extraordinaria" para adquirir algunos cuadros que no se han visto en más de medio siglo, como la icónica "Nenúfares" (1908), del padre del impresionismo Monet, o uno de los retratos característicos de la carrera de Modigliani, "Joven sentado, las manos cruzadas sobre las rodillas" (1918).

El precio estimado de venta para el famoso cuadro del francés es de entre 25 millones y 35 millones de libras (28 millones y 39 millones de euros/US$ 31.5 millones y US$ 44 millones), mientras que el valor para el del italiano se comprende entre los 16 millones y 24 millones de libras (18 millones y 27 millones de euros/US$ 18 millones y US$ 30.4 millones).

El jefe de subasta señaló que el óleo sobre lienzo de Monet ha permanecido en la misma colección familiar desde su adquisición en 1932 y que ahora, tras varias décadas oculto, podrá verse por primera vez en una subasta en Sotheby's.

"'Nenúfares' es un cuadro pintado en 1908, un periodo en el que el artista perfeccionó su extraordinaria forma de evocar atmósferas en sus trabajos, y en él se pueden apreciar tres estados diferentes: la superficie, los reflejos sobre el agua y la representación de lo que hay debajo del lago", agregó.

Esta obra, junto a las otras dedicadas a estas plantas acuáticas con flores, se ha considerado durante mucho tiempo como el apogeo del impresionismo y han situado a Monet como uno de los artistas del siglo XX más influyentes.

Por esta razón, y porque sus imágenes ya forman parte del imaginario colectivo, sus cuadros se han revalorizado en el mercado del arte en los últimos años.

De hecho, el mes pasado, la pintura "Meules" (1890), una de las 25 que conforma la serie Haystacks de Monet, se convirtió en la primera obra de arte impresionista que superó los US$ 100 millones (88 millones de euros) en una subasta tras venderse en la sede neoyorquina de Sotheby's.

Por otro lado, Boyd-Bowman también recalcó el retrato de Modigliani "Joven sentado, las manos cruzadas sobre las rodillas" (1918) como una de las piezas clave de la subasta pues, dijo, "nunca antes se ha mostrado el cuadro en color, ya que durante décadas solo se ha publicado como una imagen en blanco y negro".

"El retrato fue comprada directamente al distribuidor del artista, Léopold Zborowski, en 1927 y ha estado en la misma colección familiar desde entonces", indicó.

La pintura, en la que aparece un joven no identificado, se consolida como un trabajo característico de la carrera de Modigliani, dado que refleja su estilo- inspirado en la pincelada del pintor francés Paul Cézzanne-, así como su peculiar manera de representar a los sujetos: rostros alargados y ojos almendrados vacíos.

Sotheby's también pondrá a disposición de los compradores títulos de grandes maestros españoles como "Peinture (L'Air)" (1938), de Joan Miró, valorada entre los 10 millones y 15 millones de libras (11 millones y 17 millones de euros/US$ 12.3 millones y US$ 19.1 millones); o "Homme à la pipe" (1968), de Pablo Picasso, entre los 5.5 y 7.5 millones de libras (6 millones y 8.5 millones de euros/US$ 6.7 millones y US$ 9.5 millones).

Al respecto, Boyd-Bowman explicó que la pintura de Miró fue realizada en el período en el que el artista se exilió a París a causa de la Guerra Civil española (1936-1939) y expone su respuesta ante la situación política.

"Hay rumores y sospechas de que el cuadro hace referencia a Francisco Franco y a cómo el fascismo entró en el jardín del Edén y trajo destrucción a su país natal", subrayó.

De la pintura de gran formato de Picasso, el experto dijo que su representación de un mosquetero recuerda a la obra de los grandes maestros como Diego Velázquez o Francisco de Goya y revela el deseo del artista de autorretratarse con el canon artístico europeo.

Entre los trabajos que completarán la subasta, también se encuentra "Vase d'anémones" (1946), de Henri Matisse, por un precio inicial comprendido entre los 4 millones y 6 millones de libras (4.5 millones y 7 millones de euros/US$ 5 millones y US$ 7.8 millones).

Además, en el catálogo de Sotheby's figuran "Le Boulevard Montmartre, fin de journée" (1897), de Camille Pissarro, estimado en los 3.5 millones y 5 millones de libras (4 millones y 5.6 millones de euros/US$ 4.5 millones y US$ 6.1 millones); y "La magie noire" (1946), de René Magritte, valorado en 2.5 millones y 3.5 millones de libras (2.8 millones y 4 millones de euros/ US$ 3.1 millones y US$ 4.5 millones).