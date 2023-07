El Club de Suscriptores te brinda más de 25 promociones en diversos restaurantes exclusivos por estar suscrito al diario Gestión.

Santo Pez

Engríe tu paladar y degusta platillos marinos que te cautivarán. Con el Club disfruta del 50% dscto. de lunes a viernes en todos los platos a la carta. No aplican para bebidas con o sin alcohol.

Válido para consumo en el local, para llevar y/o entrega por delivery. Consumo mínimo para delivery: S/.60 incluido descuento.

Del 17 al 21 de julio 2023, presentando tu DNI en el local indícalo vía WhatsApp al hacer tu pedido.

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

El Parrillero

Las mejores carnes selectas, nacionales e importadas, las encuentras en el Parrillero, además de la mejor selección de licores y vinos. Gracias al Club, disfruta de los Resto Days por toda una semana y accede al 40% de dscto. en toda la carta. Aplica en bebidas, aperitivos y vinos.

Válida para consumo en el local, llevar y/o delivery, del 17 al 23 de julio 2023,presentando tu DNI en el local o indícalo al realizar tu pedido por teléfono/WhatsApp.

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Don Rosalino

Don Rosalino Pizzería y Trattoria propone una amplia carta de platos tradicionales de comida italiana. Accede por una semana al 30% de dscto. en todos los platos a la carta. No aplica para bebidas con o sin alcohol.

Válido para consumo en local, para llevar y/o pedidos por delivery. En este último será necesario que el suscriptor envíe una foto de su DNI vía WhatsApp y que a su vez lo presente en físico al recibir su pedido.

Del 17 al 23 de julio 2023, presentando tu DNI en el local o indícalo al realizar tu pedido por teléfono/WhatsApp.

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

José Antonio

Disfruta de una gran variada de platos criollos, pescados y mariscos en un ambiente acogedor inspirado en las antiguas haciendas costeñas de nuestro país. Aprovecha con el la promo Resto Days y disfruta durante toda una semana el 30% dscto. en toda la carta, incluyendo bebidas.

Válido para consumir en el local, recojo y/o delivery, del 17 al 23 de julio 2023, presentando tu DNI en el local.

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Sabores Peruanos

Sabores Peruanos, el restaurante peruano con una de las cartas más exquisitas de comida nacional, te ofrece con el Club la semana de Resto Days con el 30% dscto. en los platos de la carta. No aplica en bebidas. Válido para consumo en el local, llevar (take out) y delivery. Monto mínimo para delivery S/. 75 con dscto. aplicado.

Del 17 al 23 de julio 2023, presentando tu DNI en el local o indícalo al realizar tu pedido por Delivery.

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Parisien

Parisien, un espacio diferente donde se juntan la panadería, pastelería y un restaurante bistro de una manera única. Disfruta de desayunos, cenas, un antojo de paso y mucho más. Gracias al Club, accede solo por una semana al 30% de dscto. en la carta de alimentos y bebidas si alcohol. Solo para consumo y/o recojo en el local ¡No lo dejes pasar!

Del 17 al 23 de julio 2023, presentando tu DNI en el local

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

A futuros suscriptores :

Si deseas conocer qué descuentos podrás acceder en viajes, entretenimiento, moda, gastronomía y más si te afilias al Club de Suscriptores, ingresa al siguiente LINK o descárgate la APP Del Club.

Si aún no estás suscrito a Gestión.pe puedes suscribirte AQUÍ y acceder -además- a otros beneficios y promociones por S/ 25 el primer mes.