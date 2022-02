Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna US$ 129,000 millones de acuerdo con Bloomberg, pero eso no quiere decir que no gaste su dinero en cosas superficiales. El creador de Facebook tiene claro en qué lujos no se debe gastar y aquí te decimos cuáles son.

Mark Zuckerberg posee un estilo de vida bastante austero a pesar de su fortuna y estar en el duodécimo puesto de los hombres más ricos según la revista Forbes.

Este magnate, al igual que otros como Bill Gates, Elon Musk y el recordado Steve Jobs, prefiere apuntar su dinero y energía hacia cosas más importantes, con la rentabilidad y trascendencia. Aquí te las contamos.

EN QUÉ NO DEBES GASTAR, SEGÚN MARK ZUCKERBERG

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, contó que dos cosas en las que no gasta su dinero:

Vehículos de lujos

Contrario a lo que piensan estrellas deportivas, como Cristiano Ronaldo, y otras personas con poder adquisitivo, para Mark Zuckerberg no hay necesidad de presumir un coche y que por eso prefiere los diseños que son algo más sencillos y con los que, además, pueda pasar desapercibido. El programador apuesta por los vehículos seguros y con buena relación calidad-precio. Se le ha visto conducir varios Honda y un Acura TSX. En su garaje también tiene un Volksvagen Golf GTI. Los modelos que no superan los 30,000 euros.

Ropas de marca

Para el creador de Facebook, no es necesario gastar en prendas caras. Ha revelado que prefiere invertir poco dinero a sabiendas de que no durará mucho, así sean de calidad. Se le ve vestir bastante práctico, sin pensar en las últimas tendencias. Se podría decir que su estilo favorito es el ‘normcore’, aquel que se basa en prendas básicas y de apariencia promedio. Este estilo es muy versátil.

¿EN QUÉ RECOMIENDA INVERTIR MARK ZUCKERBERG?

Mark Zuckerberg recomienda invertir el dinero en bienes raíces.

Invertir en inmuebles

Uno de los hombres más millonarios del mundo recomienda invertir en bienes inmobiliarios. El programador compró esta propiedad en California en el año 2011, cuando tenía tan solo 27 años, a un precio de US$ 7 millones, pero ahora la vivienda la ha remodelado y ha aumentado su valor. Fiel a su estilo, los decoradores indican que es más funcional que lujosa. Zuckerberg compró otras mansiones de vacaciones en Hawaii, Lago Tahoe y San Francisco.

¿QUÉ ACONSEJA MARK ZUCKERBERG A LOS EMPRENDEDORES?

Estos son los valiosos consejos del creador de Facebook.