Truco o trato ya es Halloween, la noche más terrorífica del año, un momento ideal para reunirse con amigos y contar historias de fantasmas, ver películas de miedo y, por qué no, también disfrutar de un buen videojuego para experimentar el terror de una manera diferente y totalmente inmersiva.

Con un ambiente tenebroso o a la luz de unas velas, con una bolsa de chucherías y un bol de palomitas se puede escoger entre alguno de estos diez videojuegos de ayer y de hoy seleccionados por EFE para celebrar Halloween.

1. Outlast: tanto el primer juego (2013) como su segunda parte (2017), “Outlast” se ha convertido en uno de los títulos de terror más importantes de la actualidad, dos videojuegos de horror de supervivencia en primera persona en el que los sustos, la adrenalina y la angustia dan forma a una experiencia terrorífica.

En la primera entrega el jugador se convierte en Miles Upshur, un periodista que, tras recibir un mensaje anónimo, se adentra en el manicomio “Mount Massive” para investigar los supuestos experimentos ilegales que allí se realizan, pero lo que no sabía es la cantidad de sorpresas horripilantes que se encontrará en su camino.

Y en “Outlast 2″: Blake y Lynn Langermann son una pareja de reporteros que sufren un accidente de helicóptero mientras viajaban al desierto de Arizona a investigar la misteriosa muerte de una joven. Blake despierta solo en medio de un bosque y, en la búsqueda de Lynn, da con una oscura secta religiosa que le pondrá las cosas muy difíciles para lograr rescatar a su esposa.

2. Resident evil: es una de las obras maestras del género de terror y que ya cuenta con ocho entregas, además de remasterizaciones, adaptaciones y secuelas, desde que a principios de los 90 se publicara el primer juego de esta serie que aúna acción, zombis y una sensación de agobio muy realista.

De entre todos los juegos que ya se encuentran en el mercado, “Resident Evil 7″ está considerado como una de los títulos más redondos de la saga, también el más violento y el primero en el que se puede jugar en primera persona, lo que, más que miedo, hace que el jugador esté en tensión continua y con una sensación de agobio muy realista.

3. Alien isolation: es otro de los juegos míticos de horror, supervivencia y sigilo en primera persona que transcurre en un ambiente de constante tensión y peligro, inspirada en el clásico cinematográfico de Ridley Scott, desarrollado por The Creative Assembly y publicado por Sega en el 2014.

El jugador encarnará a Amanda Ripley en una misión por sobrevivir en la laberíntica estación de Sevastopol. Sin equipo y sin preparación, necesitará de toda su destreza y valentía para salir de allí con vida y huir de las garras del xenomorfo.

4. Dead space: Por mucho que pasen los años esta joya de EA Redwood Shores sigue siendo una de los referentes del género y uno de los juegos más exitosos de la época de PS3 y Xbox 360.

El jugador se convierte en el ingeniero Isaac Clarke, quien pelea contra una especie alienígena, los llamados Necromorfos, a bordo de una nave interestelar, donde, además de lidiar con horrendos seres, deberá luchar también por mantener su cordura

5. The evil within: del creador de la serie “Resident Evil”, Shinji Mikami, en el 2014 vio la luz este otro título que evoca a los grandes videojuegos clásicos del terror. En el 2017 se publicó la secuela “The Evil Within 2″.

Sebastián Castellanos es el protagonista de este juego que discurre por lugares lúgubres de atmósferas fantasmagóricas, y en el que, con un modo de juego en tercera persona, deberá luchar contra criaturas horribles para ir avanzando niveles.

6. Alan Awake: acción, aventura y terror psicológico se fusionan para crear este gran título nacido en el 2010 (aunque este 2021 se ha publicado una remasterización) y que cuenta la historia del novelista Alan Wake, quien intenta desvelar el misterio de la desaparición de su esposa durante unas vacaciones. Durante su búsqueda descubre que los acontecimientos relacionados con la trama de su última novela cobran vida.

7. Until dawn: el típico argumento de ocho jóvenes que deciden pasar unas vacaciones en la montaña y todo empieza a torcerse da lugar a este juego narrativo, horror de supervivencia y drama interactivo desarrollado por Supermassive Games en el 2015.

8. Phasmophobia: un título independiente y de los más actuales, tanto que Kinetic Games ya ha publicado una actualización gratuita, “Nightmare”, que viene acompañada de varias novedades terroríficas.

El jugador lidera un grupo de cazadores de fantasmas que son contratados para acabar con varios de estos espectros en varios escenarios como casas, escuelas, prisiones y hospitales.

9.Amnesia: the dark descent: un juego de acción y exploración en primera persona en el que Daniel despierta en un oscuro castillo sin apenas recuerdos de quién es y su pasado. Mediante una frenética aventura en la deberá combatir con todo tipo de monstruos irá recobrando su memoria y redescubriendo su identidad y su historia.

10. Silent hill: no se puede hablar de juegos de terror sin mencionar este incunable de finales de los noventa y principios de los 2000 en el que el pueblo de Silent Hill se convierte en el escenario de un sin fin de aventuras de lo más siniestras inspiradas en el siglo XVII.