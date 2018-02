“Se debe fomentar la autonomía y protagonismo de los trabajadores”

Su infancia transcurrió en la hacienda de su abuela, en Brasil, donde la cercanía que tuvo con la naturaleza moldeó su conciencia ambiental.

Ahora, Eduardo Eiger, gerente general de Natura Perú, confiesa haber conseguido el equilibrio entre ese propósito con su labor actual.

“Por mi trabajo he tenido que vivir en dos países aparte de Brasil: México y Perú. De ellos he aprendido y sigo aprendiendo mucho”, señala.

¿Cómo fue la transición entre estos países?

La palabra que se me viene a la mente es cuidado. Hay un montón de miedos, expectativas y desconocimiento al principio. Sin embargo,creo que el cuidado que tuve de conocer las culturas ayudó.

¿Qué es lo que le gusta más del Perú hasta ahora?

Estoy aquí desde agosto del 2017 y definitivamente puedo decir que su gastronomía. El sabor me conecta mucho con Brasil. Es algo que extrañaba y me siento más cercano a casa.

Además Brasil está más cerca geográficamente...

Exacto. Y la gente es muy cálida aquí, eso me hace feliz, porque el cambio de país con la familia no es fácil, pero nos ha ido superbien.

En la oficina, ¿cuál es su rutina?

Aquí la vida es siempre muy dinámica. Hay algunas reuniones que son frecuentes todas las semanas para que podamos tener momentos de encuentro, pero la rutina es básicamente llegar, encontrarnos con los colaboradores y desayunar.

¿Con esto último busca crear un ambiente de camaradería?

Sí, y también creo que es una pausa para todos. Otro momento especial es el del almuerzo, donde paramos y podemos conectar un poco para saber cómo está cada uno. Valoramos mucho eso.

¿Cómo interactúa con sus colaboradores?

En estos 12 años en la empresa, siempre he sido horizontal y de puertas abiertas. Me encanta cómo todos tienen la tranquilidad de hablar con todos. Esto hace que se fomente la autonomía y el protagonismo de los trabajadores. Si pudiera resumir la situación, podría decir que funciona como una casa.

¿De qué forma?

Cuando estás en tu casa te sientes libre, entonces aquí es así. Hablo mucho con mi equipo, incluso hemos innovado en ese sentido.

¿Qué tipo de innovación?

Gracias a la tecnología hemos podido implementar las videoconferencias. Esto hace que trabajemos con gente que está en Brasil, en Buenos Aires, etc. Es una cercanía diferente, pero también es lindo.

Al terminar su jornada, ¿se le es fácil desconectarse del trabajo?

Al salir no me desconecto, pero tampoco me desconecto de mi familia durante el día. Sí estoy atento para responder mails porque la venta directa ocurre las 24 horas del día, así que debemos estar pendientes.

¿Diría que tiene un balance personal y profesional?

Absolutamente. Es relevante liderar el equilibrio. Incluso hay espacios que te permiten traer a tu familia a la empresa. Yo creo que estos pequeños detalles hacen que se genere eso.

¿Qué rasgos considera que lo definen como líder?

Cercanía. Esto lo aprendí aquí. Muchas veces no se sabe en dónde radica la innovación de una empresa. Sin embargo, para mí, esta está en todos los colaboradores.

¿Ello hace que conozca mejor a su público interno?

Claro. Es buscar la manera de saber cómo están, qué objetivos tienen, qué los mueve y qué los motiva. Estos son los pilares que se activan desde la entrevista laboral y continúan en el día a día. Son importantes para nosotros.

Fuera del trabajo, ¿qué le gusta hacer?

Me encanta sacar fotos. Comencé con los 200 selfies por día (risas). Algo que creo de la fotografía es que marca momentos inolvidables para mí. Es el poder de vivir intensamente y guardar momentos que significan mucho.

¿Podría considerarlo como su principal hobbie?

No, porque me gusta más pasar tiempo con mis hijos. Soy muy casero, muy de familia. Y esto es fundamental cuando tienes hijos pequeños.

Brasil y Perú van al Mundial, ¿qué opina de esto?

(Risas) Me fascinó compartir la emoción de que Perú vaya al Mundial. Además de que me encanta el fútbol porque habla de pasión y sentir lo mismo que sentía con Brasil es increíble.

¿Tiene un favorito?

Sí tengo. La final: Brasil contra Perú. Voy a disfrutar mucho ese partido.

¿Tiene proyectos a corto plazo?

Sí. Sentir que mi familia tiene las condiciones para ser feliz e integrar cada vez más mi capacidad de ayudar con mi labor.