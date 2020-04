Algunos establecimientos para comprar alimentos y productos de primera necesidad son imágenes de casi todos los días de lo que pasa en Lima y otras ciudades, pero ¿qué le espera al consumo en los próximos días?

Para Nielsen Perú, en la fase actual que atravesamos con la cuarentena, el abastecimiento de lo básico comienza a migrar hacia compras más planificadas, enfocadas en reponer alimentos.

En estos momentos lo que busca el consumidor es “conveniencia”, con la finalidad de abastecer a los hogares de la forma más práctica. “Esto se evidencia en el crecimiento de la compra de comidas congeladas o pre-preparadas, de la mano con el aumento en la demanda de productos frescos (frutas, verduras y carnes frescas), debido a que los alimentos se preparan en casa”, sostuvo Nielsen Perú.

En la misma línea, Kantar refiere que tanto la semana que pasó como en esta se observará un mayor número de compradores acudiendo a tiendas de cercanía (bodegas, tiendas de conveniencia y/o descuento) que a grandes superficies, buscando hacer compras que les duren para más de un día y así evitar el salir de casa.

Para Nielsen Perú, se da una sobredemanda de los productos pre-preparados y congelados, sin embargo, ni las empresas que los producen como los establecimientos que los venden estaban preparados para ello. “Hay restricciones de movilización para los fabricantes y eso genera desabastecimiento en tiendas”, indicaron.

A su vez, anotaron, se genera una limitante para el consumidor, ya que el abastecimiento de categorías de productos se vuelve prioritario sobre el surtido, es decir, hay una menor oferta de marcas o formatos.

Lo que se viene

Lo que es innegable es que todo lo que está sucediendo desde la situación de cuarentena, que inició en marzo, impactará en el resultado del primer trimestre.

Si bien para Kantar no se puede saber con precisión aún el real impacto, este será afectado por el alcance de las medidas del Gobierno. “Los hogares ya no encuentran gaseosas u otros productos para engreír a los niños en las tiendas, y muchas industrias pueden verse afectadas, y con ello el consumo desde una perspectiva amplia, si no se comienzan a liberar, aunque sea poco a poco, las medidas restrictivas”, anotaron.

Nielsen Perú anota que en los próximos días se buscará “redefinir a la normalidad”, que viene atada a cambios en los hábitos de consumo.

“El consumidor hará una redistribución del gasto. Muchas familias se verán afectadas y buscarán cortar gastos de lujo o no esenciales, así como entretenimiento fuera del hogar”, refiere la consultora.