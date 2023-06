Una encuesta realizada en mayo por la consultora Global Research Marketing (GRM) reporta que las personas realizaron en promedio 22 compras online en los últimos doce meses. Este nivel es superior a las 16 compras online estimadas en mayo del 2022 y a las 15 compras online de mayo del 2021, en ambos casos, también respecto a los últimos doce meses (ver cuadro).

Al respecto, Giuliana Reyna, CEO de GRM, refirió que el crecimiento de las compras online fue impulsado por la pandemia y las campañas de venta de cybers, modificando los hábitos de compra de los consumidores.

Asimismo, estimó que el número de compras online iría en aumento año a año debido al incremento significativo de usuarios de internet. Perú cuenta con un poco más de 33 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 88% cuenta con acceso a internet.

Reyna subraya que las compras online representan una ventaja y comodidad para los consumidores, debido a que pueden realizar compras desde el lugar donde se encuentren, sin tener que trasladarse y además significa un ahorro de tiempo importante.

“Asimismo, permite acceder a ofertas y precios más accesibles que en la tienda física. Otro aspecto que contribuye en el crecimiento es una mejora continua en las plataformas de venta online gracias al desarrollo tecnológico y facilitando el proceso de compra. Y por otro lado, existe una mayor percepción de seguridad de los usuarios al momento de realizar una transacción”, refirió la especialista.

Justamente, ante otra consulta de la encuesta, las características más valoradas de las compras online son la facilidad de hacerlo desde la comodidad del hogar o del trabajo y la posibilidad de acceder a un mejor precio (ver cuadro).

Por su parte Daniel Chicoma, experto en temas de marketing y profesor de Esan Graduate School of Business, refirió que si bien con la vuelta a la presencialidad se estimaba que las compras online podrían bajar, este reporte muestra que ello no fue así. “Las personas se han dado cuenta que comprar en línea es una buena alternativa, siempre que busquen bien, pues no siempre comprar en línea puede ser más barato ”, subrayó Chicoma.

Agregó que hay potencial para que las ventas online sigan creciendo. Para ello, brindó algunas recomendaciones a las empresas para impulsar este canal. “Son buenas estrategias ofrecer un cupón de descuento para la compra de ciertos productos, ofrecer el delivery gratuito o también, en alianza con las entidades financieras, dar opciones de pago sin intereses”, refirió.

Frente a otra pregunta de la encuesta, un 56% señaló que prefiere hacer solo compras presenciales, un 36% opta por ambas opciones, compras presenciales y online; mientras que el 8% prefiere solo las compras online.

Sobre ello, Giuliana Reyna refiere que el resultado del 36% que optaría por ambas alternativas de compra (presencial y online) estaría evidenciando una importante recomendación para las marcas: trabajar acercando sus productos y/o servicios pensando en que la unión del comercio offline y online es inevitable y decisivo .

“Ambas alternativas ofrecen experiencias de compra omnicanales y únicas. Es importante no perder de vista las necesidades que los clientes o usuarios desean satisfacer en la experiencia de compra presencial u online”, remarcó.

Crecimiento del comercio electrónico se desacelera

Cabe recordar que en mayo pasado la Cámara de Comercio Electrónico en Perú (Capece) presentó los resultados del Observatorio Ecommerce. El sector alcanzó un volumen de ventas de US$ 12,100 millones durante el 2022, registrando un aumento de 30%, luego de dos años consecutivos de crecimiento por encima del 50%.

Al respecto, Helmut Cáceda, director de Capece, comentó en la presentación que este canal de ventas está regresando a niveles de prepandemia. “Estamos ante un consumidor peruano más híbrido, que valora ir a los centros comerciales y recoger sus pedidos en los puntos físicos”, destacó.

Ficha técnica

Formato. Entrevista online, utilizando como herramienta un cuestionario semi - estructurado.

Universo. Hombres y mujeres, entre los 18 a 65 años, pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C. Residentes en la ciudad de Lima.

Muestra. Se realizaron un total de 400 encuestas efectivas, con un margen de error de ± 4.9% y nivel de confianza del 95%.

Fecha de campo. Los días de campo fueron del 15 de mayo al 5 de junio del 2023.

