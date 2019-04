CNN en Español le dice no a la discriminación con ayuda de destacados latinos, entre ellos Gianmarco

La cadena CNN en Español ha puesto en marcha la campaña "Proyecto Ser Humano" para cerrarle la puerta a la discriminación en Estados Unidos y América Latina , con ayuda de Mario Kreutzberger "Don Francisco", Emilio Estefan y otros voluntarios destacados.

"Dado el reciente aumento de incidentes de racismo y xenofobia, casos de acoso en redes sociales y el deterioro del discurso cívico en la política y los medios, CNN en Español decidió abordar los temas de discriminación e intolerancia con reportajes en profundidad y análisis", dice Cynthia Hudson, vicepresidente senior y gerente general del canal en un comunicado difundido este lunes.

Como parte de esta misión, el canal informativo en español "destacará los esfuerzos en la lucha por una mayor inclusión, la no discriminación y la justicia social", subraya la también responsable de Estrategia Hispana para CNN en Estados Unidos.

A las caras conocidas de periodistas y presentadores de CNN en Español se les suman las de un grupo de personalidades que aparecen en el programa especial de lanzamiento de la campaña, que se emitirá por primera vez el domingo 7 de abril a las 20.00 horas de Miami (00.00 GMT del lunes).

Juan Carlos López, director político y presentador de los programas DirectoUSA y Choque de Opiniones en Washington, y María Alejandra Requena, la presentadora de Panorama Mundial, conducen ese programa grabado la pasada semana en el Miami International Animation & Gaming Complex (Magic), del Miami Dade College.

El popular presentador chileno "Don Francisco", el productor de música, televisión y cine cubano-estadounidense Emilio Estefan, la escritora mexicano-estadounidense Reyna Grande y la activista de los derechos de los pueblos indígenas Odilia Romero, de origen mexicano, exponen sus experiencias personales en relación con la discriminación.

Romero afirma que no supo lo que era discriminación hasta que no fue a la escuela y aprendió español, mientras Don Francisco reconoce que muchas de las cosas que se decían en Sábado Gigante, el programa que le dio la fama, hoy no tendrían cabida porque no contribuían a la inclusión.

También tienen voz en el programa el alcalde de Miami Francis Suárez y el presidente del Miami Dade College Eduardo J. Padrón, ambos de origen cubano, el actor puertorriqueño Modesto Lacén y la activista mexicana de los derechos de las empleadas domésticas Marcelina Bautista.

Estefan subrayó que cuanta más discriminación haya, "más orgullosos tenemos que estar de ser latinos".

El músico produjo y coescribió el tema oficial de "Proyecto Ser Humano". El cantautor peruano Gian Marco, ganador de tres Latin Grammy, es también autor de la canción y la interpreta.

Para apoyar esta iniciativa, CNN en Español le encargó a la artista chicana Emilia Cruz la creación de una pieza de arte original para celebrar la diversidad, que será exhibida en eventos relacionados con este proyecto.

Cruz, de 25 años, es una estudiante de ilustración y bellas artes en el Art Center College of Design en Pasadena, California.

La obra de arte de Cruz se centra en las mujeres de color y explora diferentes formas en las que puede representar la vulnerabilidad, el amor propio y el empoderamiento.

El "Proyecto Ser Humano" será destacado en todas las plataformas de CNN en Español, incluidas la televisión, plataformas digitales y redes sociales.

"La iniciativa informará, motivará e inspirará a nuestra audiencia para que se convierta en agente de cambio contra la discriminación en todas sus formas en EE.UU. y América Latina", subraya el comunicado.