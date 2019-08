La última misión del guitarrista Charlie Parra del Riego fue hacer vibrar al público del Estadio Nacional en la ceremonia de inauguración de Lima 2019 al interpretar un solo de guitarra eléctrica con un ensamble de cajón en una obra de Lucho Quequezana.

“La sorpresa ha sido que me llamen (para el evento), pero no me sorprende que haya funcionado (la fusión)”, señala Parra desde su sala de ensayo. “La música es un idioma universal”, explica.

Los inicios y la búsqueda

Parra tenía 10 años cuando cometió su primer delito: robar el casete de ‘Appetite for destruction’ de Guns N’ Roses a su catequista de la primera comunión.

“Y no me arrepiento, aunque sé que estuvo mal”, cuenta el también compositor que no ha podido ubicar al dueño por redes sociales. Es que así se formó su primer vínculo con el rock y se hizo fan de Slash. “Hemos tocado en un mismo show tres veces”, narra Parra a sus 34 años.

¿Cómo lo consiguió? La estrategia de Parra se ha basado en emplear las plataformas digitales, donde tiene su música desde el 2011.

Admite que “el único lugar donde se escucha una banda actual peruana es Internet” y que la gente vive en la nostalgia: “muchas bandas peruanas sacan varios discos, pero siguen poniendo los de la década de los 90”.

“En algún momento he sido como la gente que culpa a la radio”, confiesa. “Pero si quiero sonar ahí, hago música para ella”, sentencia. Entonces, para Parra “el problema es quedarse en la zona de confort”.

“Está bueno que las bandas ya dejaron de llorar y ahora buscan cómo llegar a la gente”, felicita el músico.

Proyectos y conciertos

Hasta el momento, el guitarrista ha tocado en 12 bandas y ha colaborado con 25 bandas nacionales y 8 internacionales. Hoy trabaja en tres proyectos: ‘Difonía’, ‘Leuzemia’ y ‘Charlie Parra y banda’. “La banda M.A.S.A.C.R.E. se ha tomado un receso”, comenta sobre uno de sus proyectos más conocidos.

Con la banda canadiense ‘Kobra and the Lotus’ hizo giras en Europa y Estados Unidos hasta el 2014. “Pensé que nunca más iba a salir del Perú”, confiesa Parra entre risas. “Pero como solista he tocado más veces en el extranjero que en Lima”, agrega.

Ahora que la ola de conciertos ha regresado, Parra se preocupa por mantener una buena relación con su público. “Este mes he tocado 15 veces. Es un buen mes. Felizmente no he tenido un mes sin tocadas en 10 años. Una suerte”, menciona.

Parra también ha estado en festivales como NAMM (EE.UU.): “El baterista de Difonía y yo vivimos a media hora en Lima, pero lo conocí en California”, comenta riendo. Allí también conoció a Gianmarco.

Imagen y auspicios

Parra considera que sus proyectos no cuentan con un manager, sino con organizadores que se encargan de que los shows salgan bien. Pero “de mi carrera me encargo yo mismo”, sentencia.

Una forma de hacerlo fue a través de YouTube donde tiene casi 770,000 suscriptores. “Lo utilicé en el momento apropiado y no me puedo quejar, pero mi objetivo nunca fue ser influencer”, comenta.

“Me ha dado la oportunidad de que varias marcas me contacten y pude hasta elegir”, cuenta Parra. “Pero también se trata de ver qué le puedo ofrecer a una marca”, dice también el primer artista latino en diseñar una guitarra Signature en colaboración con Kramer de Gibson.

“Se piensa que el mundo de los auspicios es una maravilla, pero no siempre es así. Depende de la exclusividad que tenga cada marca. No puedes esclavizar tu vida a tocar un cachivache”.



En Corto

Cuestión de tiempo