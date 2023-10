Este sombrío thriller policial empieza con buen ritmo. Primero, presenta a los agentes inmobiliarios Will Grady (Justin Timberlake) y Summer Elswick (Matilda Lutz), quienes trabajan juntos y son pareja. Después, muestra al protagonista, el detective Tom Nichols (Benicio Del Toro), en un evento social al que asiste con su esposa Judy (Alicia Silverstone). Luego, va al punto: Summer ha sido asesinada y Nichols está a cargo de la investigación.

El director de videos musicales Grant Singer debuta cinematográficamente con “Reptiles”. Dada su experiencia profesional no extraña el cuidado por la estética ni la oportuna banda sonora. La canción “Angel of the Morning”, de Evie Sands, refuerza la intriga de la ficción. La escuchamos más de una vez -incluso distorsionada- como un leitmotiv que se corta abruptamente.

La segunda parte de la cinta se ubica en la fórmula conocida. Además de Will Grady, surgen otros personajes inquietantes que califican como sospechosos. Por ejemplo, el aún esposo de Summer o un sujeto que odia a Will. Todos ellos, por supuesto, esconden algo. Nadie ni nada es lo que parece, pues el “simple” caso de homicidio resulta ser parte de una compleja conspiración criminal en la que el círculo del detective Nichols está involucrado.

¿Lo mejor de “Reptiles”? Indiscutiblemente, Benicio Del Toro. El actor puertorriqueño se apodera del veterano policía. Un hombre enamorado, probo, enigmático, con una pesadilla recurrente, tan simpático como amenazante, pero siempre calmo. Del Toro le da peso a la película y llena de matices a su personaje. Justin Timberlake es una buena contraparte. El papel del adinerado-guapo-inescrupuloso hijo de mamá le cae perfecto. Finalmente, Alicia Silverstone destaca por su precisión en cada escena.

Aunque el drama de Netflix no se caracteriza por su originalidad y queda cierta pregunta en el aire, cumple con el género. Además, la actuación de Benicio Del Toro es razón suficiente para verlo.

CLAVES

Coautoría. El director Grant Singer comparte el crédito de guionista con Benicio Del Toro y el realizador Benjamin Brewer.

Inspiración. Las cintas “A sangre fría”, “El bebé de Rosemary”, “Zodiac” y “La noche del cazador” fueron algunas de sus referencias.

Reparto. También actúan Eric Bogosian, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh y Mike Pniewski, entre otros artistas.





DATO

El estreno mundial del filme fue en setiembre pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto.





LINKS

Tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=mqlzc2lcpAE

Entrevista al director Grant Singer

https://www.youtube.com/watch?v=1MST_rh4hPE

Canción Angel of the Morning de Evie Sands

https://www.youtube.com/watch?v=ynWT2_kcEvE