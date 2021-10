Esther Dávila ‘Bartola’ empezó a tocar en escenarios como El Gran Teatro Nacional, pero no por eso dejó de asistir a las peñas, donde forjó su carrera que hasta ahora suma 51 años. Pasando por radio y televisión, la cantante de música criolla ha logrado mantenerse vigente. Sin embargo, además de reconocer a los grandes exponentes del pasado, ella persigue otra lucha: visibilizar a nuevos referentes.

¿Cuántas presentaciones solía hacer en un año sin pandemia?

Un Gran Teatro Nacional, un Teatro del Callao, tres veces el Teatro Segura cuando estaba bien y muchas actuaciones corporativas. Se suman La Peña del Carajo y la televisión. Siempre en constante movimiento.

¿Este vuelve a ser un 31 de octubre normal?

Este año haré dos eventos. Uno en el Centro de Convenciones 26.5 de la Panamericana Sur y me encantará retornar a la Peña del Carajo. Además, me ilusiona mucho el programa que hemos hecho para “Una y mil voces”. Lo mejor de nuestra vitrina criolla y los jóvenes.

¿Tienen otras ventanas de exposición los nuevos talentos?

Lo que necesitan estos chicos es visibilidad, sea en un reality o de magazine, lo que sea. Así como se apoya a la salsa o a la cumbia, nuestro floclore también necesita una oportunidad.

¿Qué nuevos nombres aparecen?

Aldaír Sánchez es un chico que trabaja con profesionalismo; María del Carmen Padilla tiene una increíble voz y presencia en el escenario. Pamela Abanto, Catherine Cuadros... No tendremos más a ‘Panchito’ Jiménez, pero sí a Eduardo del Perú.

¿Qué tan difícil será para ellos posicionar temas propios?

Hay una movida buena. Damian Ode les da un escenario para que expongan su arte. En la radio, en los pocos programas que hay, se escuchan a cinco o seis artistas que ya no están con nosotros. Mi respeto a Carmencita Lara o Lucha Reyes, nunca hay que dejar de pasar sus voces; pero es hora de la juventud y dar oportunidad a sus producciones, que son poco escuchadas.

¿El público oyente del criollismo también tiene un componente joven?

Tal vez los jóvenes que vayan a verme solo saben seis o siete temas, pero es bueno que coreen y poco a poco busquen sus propias fuentes.

¿Está de acuerdo con que la fusión facilitaría su aproximación?

No me molesta siempre y cuando no se pierda la esencia del criollismo. Sin la fusión, don Óscar Avilés no habría hecho esas introducciones maravillosas. Es válido mientras se sienta y vibre como música criolla. De hecho, si se fusiona de una forma bonita, tendríamos material de exportación.

¿Está trabajando de la mano de sus redes sociales?

He salido mucho a través de ellas, pero no a hacer espectáculos. Por un momento dejé de buscar público para brindar compañía a través de la música. Las personas la necesitan para tener consuelo, compañía y alegría. Por eso cantaba cuando me lo pedían.

Para muchos artistas este tiempo ha sido bueno para lanzar producciones, ¿cómo ha sido para el criollismo?

Antes no era nada imposible posicionar miles de temas. Eva Ayllón y Cecilia Barraza son los últimos referentes que tienen visibles grabaciones. Antes te contrataban para hacer producciones y te las promocionaban.

¿Ahora?

El escenario es muy diferente. Todos tratamos de solventar con el apoyo de empresas o amigos . Puede ser que en diciembre salga una producción que estoy culminando.

En Corto

Evento y trayectoria. En el km 26.5 de la Panamericana Sur, Bartola alista un show junto a Guajaja, Dúo de Oro, Orquesta Fallo y Muñoz y Los Peloteros Jaraneros. La cantante ha sido conductora de “Una y mil voces” desde el 2010. También fue co-conductora del programa criollo “Arriba Perú” hasta el 2016.