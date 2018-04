Avengers: Infinity War, los héroes de Marvel juntos de nuevo quieren romper la taquilla

Más de dos docenas de superhéroes ante un titán genocida que quiere destruir la mitad del universo: se viene una guerra infinita.

"Avengers: Infinity War" se estrena esta semana en Estados Unidos y los principales mercados latinoamericanos, a 10 años de la primera película de la franquicia más lucrativa del cine: "Iron Man".

Y Robert Downey Jr. vuelve a vestir el traje del hombre de acero para combatir, junto a sus colegas superhéroes, al despiadado Thanos (Josh Brolin), que quiere destruir la mitad del universo asegurando que así habrá equilibrio.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Thor (Chris Hemsworth) le acompañarán en esta aventura, además del Capitán América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Hombre Araña (Tom Holland), los Guardianes de la Galaxia también estarán en batalla.

Y claro, no puede faltar Pantera Negra, el personaje que revolucionó el género con la primera película sobre un superhéroe negro y que rompió el récord de taquilla de Estados Unidos y Canadá, al superar a "Titanic" con más de US$ 680 millones, y unos US$ 1,300 millones a nivel global desde su estreno en febrero.

"Fue maravilloso tener a algunos de estos personajes en Wakanda", indicó Chadwick Boseman, que encarna al rey T'Challa e insistió en que ésta es otra película totalmente diferente.

"Infinity" es la 19a película del Universo Cimático de Marvel (MCU, del inglés) y antecede a otra, que se estrena el año que viene, que supuestamente marca el fin de un ciclo para iniciar otro completamente nuevo.

"Es la mayor colección de superhéroes jamás reunida en un filme", indicó Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel, que en el tráiler de la película suelta la frase: "El final está cerca".

Los hermanos Joe y Anthony Russo dirigieron "Infinity" --con un presupuesto de unos US$ 300 millones según la prensa especializada-- y la subsiguiente, por ahora llamada "Avengers 4".

"Tomamos una foto de cada uno de los personajes que han estado en el MCU, las colgamos de la pared alrededor de nosotros y duramos meses y meses discutiendo por dónde podría ir cada personaje", explicó Anthony Russo en una rueda de prensa en Bervely Hills el fin de semana, en la que él, su hermano y las estrellas se cuidaron en revelar detalles de la megaproducción.

¿Héroe en pijama?

Además de las fotos, una importante fuente de inspiración fueron los libros de historietas.

"Infinity War" es una versión de "The Infinity Gauntlet" -en español "Guantelete del Infinito"-, una serie de cómics de 1991, indicó Feige. "Todo comienza con las historietas y nosotros arrancando páginas, o copias de esas páginas que pegamos en las paredes para inspirarnos. Son nuestra estrella del norte".

Si Thanos consigue las seis rocas del infinito -que controlan todos los elementos de la vida- podrá destruir lo que quiera con solo chascar los dedos, pues se convertiría en la criatura más poderosa. Y para enfrentarlo será necesaria una superalianza.

La cinta, que costó unos US$ 300 millones, puede recaudar más de US$ 235 millones en su fin de semana de estreno y hasta más, según proyecciones de la revista Variety.

El récord lo tiene "Star Wars: El despertar de la fuerza" en el 2015 con US$ 248 millones.

Además del elenco de primera, la megaproducción volverá a encantar a sus fanáticos con sus grandiosos efectos especiales, grandes batallas y escenas cargadas de humor.

Y la leyenda de Marvel Stan Lee, cocreador de Spider-Man, Hulk y Black Panther, -y acusado el martes de agresión sexual- hizo su tradicional cameo.

"Ha sido uno de los procesos creativos más divertidos que he tenido en toda mi vida", añadió Anthony Russo. "Pensamos en todos en el MCU".

Holland, el joven actor británico y el último en vestir el traje de Hombre Araña, confesó que una de sus decepciones fue no haber podido vestir el traje de acero de la película. "Es demasiado genial para existir en la vida real".

"Así que me uní al maravilloso Mark Ruffalo... y me paré entre todos estos dioses vistiendo pijamas", bromeó.