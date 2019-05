6 acciones que puedes tener en cuenta para salvar el planeta 

Por más pequeños que sean, los hábitos que tenemos tienen un alto impacto en la conservación ecológica de nuestro planeta. Es verdad que en los últimos años muchas empresas están implementando el uso de materiales reciclados, la promoción del reciclaje del papel y ahora último la utilización de bolsas plásticas. Sin embargo, te señalamos algunos consejos que puedes considerar para reducir nuestra huella ecológica en el planeta.

1. Ahorra agua y luz

Reducir la cantidad de agua y luz que se consume en los hogares puede ser sencillo si nos acostumbramos a hábitos que cuiden los ahorros de servicio y eviten fugas que desencadenen un uso excesivo. Por eso, se recomienda cambiar las bombillas de luz por unas led, los baños por duchas y no dejar nada enchufado durante el día.



2. Menos envases y empaquetados

Es recomendable utilizar bolsas de tela para ir a comprar, como también sustituir cada vez que se pueda el plástico por el vidrio o metal cuando se trate de líquido o comida. Además, existen champú, jabón en pastilla y desodorantes de piedra de alumbre que duran años. Además, la copa menstrual en el caso de las mujeres reduce el uso de tampones y compresas.

3. Fomentar el uso de vehículos sin combustible

La contaminación atmosférica es muy frecuente en ciudades con altos niveles de tráfico como es la ciudad de Lima. El uso de bicicletas, scooters o autobuses eléctricos (los cuales son usados en ciudades como Madrid, Oslo y París), ayudan a reducir la combustión contaminante. La movilidades híbridas también son soluciones que ayudan a reducir la contaminación atmosférica.

scooters scooters eléctricos.

4. No a las toallitas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido que producen “atracos en cañerías, graves problemas en las redes de saneamiento y tienen un gran impacto ambiental porque contribuyen a la dispersión de microplásticos”.

5. Menos consumo más sostenible

Procurar consumir productos que sean sostenibles: menos cosas de mejor calidad y con bajo o nulo impacto ambiental.

6. Los espacios públicos no sor vertederos

Las ONG recomiendan tratar los espacios públicos y espacios naturales como las playas como campos que no son vertederos. Los espacios como las playas, los estadios, los centros comerciales y los parques no son lugares en que los residuos pueden ser dejados a la intemperie. Es mejor llevar tu basura hasta un tacho de basura y dejar la costumbre de “depositarlo ahí porque luego va a ser limpiado”.