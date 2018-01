5 conductas que te impiden lograr tus metas “Fitness” y de “Negocios”

- / -

Foto 1 | Mucha teoría poca práctica, El hecho de que leas libro tras libro sobre cómo lograr el éxito en la vida, no te garantiza que lo lograrás ¡Debes actuar! Muchas veces buscar y buscar información sin parar no es la mejor opción, si no vas a poner manos a la obra. Sobre cargarte de datos te hará sentir paralizado. Empieza donde estás y con lo que sabes, y haz los ajustes en el camino. Comienza la dieta o la rutina de ejercicios en este momento.