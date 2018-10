Xiaomi lanza teléfono más caro para competir con Huawei y Apple

Xiaomi Corp. realmente quiere deshacerse de su imagen de teléfonos inteligentes para el sector popular del mercado. El segundo mayor fabricante de smartphones de China confía en su dispositivo más caro hasta el momento para enfrentarse a Huawei Technologies Co. y Apple Inc. en el mercado nacional mientras forja una presencia más grande en Europa.

El fabricante chino de teléfonos inteligentes dio a conocer el jueves el MIX 3, la cuarta generación de una serie presentada en el 2016. El último esfuerzo de Xiaomi por adquirir una apariencia más lujosa incluye una pantalla sin marco de 6.4 pulgadas, procesadores Qualcomm Inc. y un sofisticado cuerpo de cerámica. Ahora luce cámaras frontales en una estructura deslizable escondida detrás de la pantalla, eliminando el “notch” popularizado por el iPhone.

El dispositivo saldrá a la venta en noviembre con valores que van desde los 3,299 yuanes (US$ 475) hasta los 4,999 yuanes para una edición especial de la "Ciudad Prohibida".

El lanzamiento marca el esfuerzo del presidente de la firma, Lei Jun, por avanzar más hacia un mercado premium más rentable dominado por Apple, Samsung Electronics Co. y, cada vez más, el rival chino Huawei. Ahí es donde los clientes tienen más recursos para pagar servicios como música y juegos que Xiaomi considera el futuro de su negocio.

Xiaomi, con sede en Pekín, está intentando apropiarse de participación de mercado de Huawei, líder en China, especialmente en el mercado de más de 3,000 yuanes gracias a sus dispositivos serie P y Mate.

También quiere aumentar su presencia en Europa, un trampolín para llegar a Estados Unidos: ambos son vitales para sostener su ritmo de incremento en los ingresos. Xiaomi reveló el jueves que los envíos de teléfonos en lo que va del año habían superado los 100 millones de unidades –por sobre el total de 2017–, pero gran parte de eso provendría de modelos más baratos en India y en otros lugares.

"Nos hemos centrado en nuestras capacidades internas este año, para prepararnos para la competencia futura", dijo Lei a periodistas y ejecutivos de la industria reunidos en la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio imperial centenario ubicado en el corazón de Pekín. “Las marcas más grandes han invertido fuertemente en cámaras e inteligencia artificial. Son esas áreas las que decidirán los proveedores de primer nivel y los actores más pequeños".

El MIX 3 tendrá la parafernalia habitual de la inteligencia artificial, como el fondo borroso automático para las selfies. El dispositivo de Xiaomi también presenta una pantalla AMOLED, un conjunto de chips Snapdragon 845 y una cámara frontal dual de 24 megapíxeles.

En cualquier caso, Xiaomi necesita que el MIX 3 sea un éxito.

El proveedor de teléfonos inteligentes concluyó una oferta pública inicial de US$ 5,400 millones en julio, solo para verse sometido a un intenso escrutinio por parte de los inversionistas respecto de valoraciones comparables con las de los gigantes de internet de mayor crecimiento como Facebook Inc. Presionado aún más por la incertidumbre que rodea a las tensiones entre EE.UU. y China, Xiaomi ha perdido cerca de US$ 13,000 millones o aproximadamente un cuarto de su valor de mercado desde su debut.

"Es algo a lo que vale la pena prestar atención incluso si la gama MIX no va a generar ingresos significativos por mucho tiempo", dijo Nicole Peng, directora sénior de investigación de Canalys. "Es para mostrar cuánta capacidad de investigación y desarrollo tiene Xiaomi en su bolsillo".