Uno de los beneficios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es que permite desactivar la “Confirmación de lectura” para que sus contactos no sepan cuándo leyó sus mensajes; sin embargo, la referida opción no aplica para los chats grupales.

Para que ahora sí pueda usarlo en los grupos, aquí le enseñaremos un truco efectivo.

Si pertenece a un chat grupal y este se encuentra en constante actividad, al momento de entrar a la conversación los integrantes podrán ver su visto tanto para los textos, audios, fotos, videos, documentos, etc., pero, existe un método para que no aparezca la visualización. No será necesario instalar WhatsApp Plus o apps que pongan en riesgo su información personal.

CÓMO VER MENSAJES DE UN CHAT GRUPAL SIN ENTRAR A LA CONVERSACIÓN

Primero, asegúrese que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Abrir la aplicación y presionar el ícono de la lupa que se encuentra en el extremo superior derecho.

Escribir el nombre del grupo al cual pertenece y quiere ver los mensajes y fotos sin dejar el visto.

Finalmente, esperar que la app procese la información y en la parte inferior podrá ver todo el contenido sin que los integrantes se den cuenta.

Listo, los mensajes que se encuentran en la parte superior son los más recientes, incluso a la derecha le sale la hora exacta o fecha.

¿Problemas en WhatsApp?

Si tienes algún tipo de inconveniente con WhatsApp y necesita reportarlo, entonces deberá escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puede hacer la misma solicitud desde su iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS. Ahora, si necesita hacer una consulta general, puede rellenar el formulario usando este enlace.