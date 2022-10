WhatsApp es una de las aplicaciones preferidas por millones en el mundo. Se puede realizar llamadas, videollamadas, enviar GIF’s, stickers animados y hasta ocultar el ‘en línea’ para que nadie sepa que se está conectado; sin embargo, hay ocasiones en las que por apuro o por abrir una ventana equivocada cometemos un error y enviamos un texto que no corresponde por lo que cualquiera opta por eliminarlo para todos.

¿Quiere leer nuevamente esos mensajes borrados por tus amigos en WhatsApp? Para eso hay un sencillo truco que puede descargar libremente desde Google Play para Android. Aquí en Gestión le dejaremos todos los pasos para que no falle y ellos no se den cuenta. Eso sí, no vaya a utilizar la información que descubra para alguna mala acción, si la otra persona decidió eliminarla, habrá tenido sus razones y ahora que la conoces debes actuar con responsabilidad.

CÓMO LEER LOS MENSAJES BORRADOS EN WHATSAPP

Descargue la aplicación denominada WARM de Google Play.

Si no la encuentra, aquí le dejamos el enlace .

. Cabe precisar que este programa es totalmente gratuito y no cobra por la cantidad de mensajes recuperados.

Cuando la descargue, otórguele todos los permisos correspondientes para que acceda a sus notificaciones.

De esta manera podrás visualizar los mensajes eliminados por tus amigos en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante, si su contacto decide eliminar un mensaje para todos en WhatsApp, la app WARM actuará por sí sola.

Si esto ha sucedido, solo ingrese a la aplicación en mención y podrá leer ese mensaje que ha sido eliminado para todos en WhatsApp.

Allí observará con exactitud qué es lo que decía ese mensaje, incluso si era una foto o video y hasta GIF o sticker animado.

