Según un estudio realizado por Internet Media Services (IMS), Twitch y Twitter aumentaron su alcance en Perú en un 72% y 83%, respectivamente, en comparación al 2020.

Por ejemplo, la plataforma para transmisiones en vivo, Twitch, ofreció cifras contundentes: en comparación al 2020, aumentó un 44% su alcance en la región, y un 72% específicamente en Perú.

Los usuarios peruanos le dedicaron un 161% más de su tiempo.

Si bien es una app que suele estar muy relacionada a los videojuegos, Twitch creció mundialmente un 169% en el consumo de las categorías Música y Deportes.

En el caso de Twitter, esta red social logró aumentar un 83% tanto su alcance como el tiempo que los usuarios peruanos le destinan, en comparación al 2020, siendo el crecimiento más grande de la región. Entre los hashtags más utilizados encontramos la mención a la popular banda surcoreana #BTS, así como las conversaciones sobre la pandemia (#covid19), entre otros.

Videojuegos

La investigación da cuenta también del fenómeno de los videojuegos online (con franquicias como Activision y Electronic Arts entre las más jugadas por los gamers mobile) y un incremento en el impacto de los videos musicales de los artistas de Warner Music.

Por ejemplo, Activision y Electronic Arts aumentaron en Perú un 21% su número de usuarios en comparación al 2020.

Al mismo tiempo, 7 de cada 10 gamers peruanos que eligen estas dos empresas, jugaron alguna de las siguientes franquicias durante el 2021: FIFA, Madden, Need for Speed, Star Wars, The Sims, Plants vs Zombies, Sim City y Candy Crush.

“En el último tiempo hubo una aceleración tecnológica histórica y las plataformas digitales fueron parte fundamental de este proceso. Además, el 2021 fue el año en el que se alcanzó una mayor diversificación de alternativas y se generaron más oportunidades para las marcas”, explicó Ignacio Vidaguren, CEO de IMS.

(Fuente: Andina)