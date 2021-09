A diferencia de los videojuegos, que puedes ser un juego que te descargas en el celular, en los eSports hay un factor competitivo, que lo permite hacerlo escalable para poder llevarlo a un torneo o generar equipos.

Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (Apdev) comentó a gestion.pe que como primera línea para generar ingresos en base a videojuegos es crear ligas y competencias. “Es la parte más lucrativa; pero mucho no saben como hacerlo y no se orientan con profesionales de la industria y no llegan muy lejos”.

“Hay torneos de eSports privadas en la que ganas en Perú y ya no te lleva a ningún otro lado; sin embargo hay otras como el Claro Star League, sí es un torneo oficial en el sentido que tienes una liga B: luego de ganar el campeonato peruano pasas a uno latinoamericano y posteriormente al mundial”, comentó.

Como segunda línea -explica- está la creación de equipos profesionales; que incluye toda una cadena de profesionales, para el área contable, marketing, comercial, entrenadores, nutricionistas, preparadores físicos, entre otros.

La tercera línea es desarrollarse como un jugador profesional. “Una vez que uno destaca, tu fuente de ingreso ya no solo se concentra en el sueldo que te pagan en el equipo, sino que eres atractivo para las marcas, para sus campañas”, destacó Tapia.

De acuerdo con Apdev, un deportista de eSports, dependiendo de su ranking, podría percibir desde US$ 300 hasta US$ 900 mensuales.

“Todo dependerá del tipo de videojuego al que te orientes, del nivel del jugador y muchas veces de la posición en la que juega. Si a esos ingresos le sumamos lo que puede percibir por campañas, este monto se eleva mucho más. Puede recibir ingresos de alrededor de US$ 15,000, por derechos de explotación de imagen, exclusividad, entre otros”, indicó.

Cabe recordar que la primera competencia de eSports a gran escala fue organizada por Atari en 1980, con el “Space Invaders” que congregó la participación de 10,000 personas.

Gustos peruanos

“El Perú es un país que le gusta nadar contra la corriente, incluso en videojuegos. Mientras que en el mundo el juego número uno es Leage of Legends (LOL) en Perú es el Dota; mientras en temas de fútbol en el mundo se juega FIFA, en el país juegas PES; siendo lo más popular el uso de consolas”, precisó.

El Dota2 es un juego que surgió como una extensión de Warcraft III; y en su historial, es considerado como el primer juego que sobrepasó los 100 millones de dólares en premios.

Mientras que para PC, los videojuegos preferidos son Leage of Legends, Dota2, Counter Strike.

LOL es uno de los videojuegos protagonista de los torneos más importantes del mundo y por consecuencia ofrece los premios más atractivos.