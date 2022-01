El mundo de la tecnología ofrece muchas promesas para el 2022: Waymo (Google) continuará probando sus vehículos sin conductor en varias ciudades de Estados Unidos, y Facebook -ahora Meta- proseguirá la construcción del metaverso, un universo paralelo de realidad virtual.

Sigue una selección de cómo la tecnología puede cambiar la forma de vivir el próximo año.

Carne sin carne

Las alternativas a la carne se han vuelto comunes en muchos hogares de Estados Unidos, gracias en parte a los productos vegetales de Beyond Meat e Impossible Food, que intentan reproducir la textura y el sabor de la carne de res o de cerdo.

A medida que estos productos mejoran y sus precios bajan, la demanda aumenta ante preocupaciones medioambientales: la cría de animales para la alimentación es responsable de un 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la actividad humana, según datos de la ONU.

Se espera que el mercado global de carne vegetal tenga un valor de US$ 35,000 millones en el 2027, frente a los US$ 13,500 millones del 2020, gracias en parte a la expansión más allá de Estados Unidos, según un informe de Research and Markets.

“El 2022 será el año culminante para los alimentos elaborados a partir de proteínas de origen vegetal”, dijo David Bchiri, presidente de la consultora estadounidense Fabernovel. “Los productos son buenos y están maduros. Se convertirán en algo común”.

Descentralización de la web

La primera fase de internet fue la creación de sitios web y blogs, lo que permitió el surgimiento de empresas como Yahoo, eBay o Amazon.

Luego, vino la llamada Web 2.0, definida por las redes sociales y el contenido generado por el usuario en sitios como Facebook y YouTube.

Estas plataformas “obtienen el dinero (de la publicidad) y lo controlan”, resumió Benedict Evans, analista independiente especializado en Silicon Valley.

En el caso de que llegara la Web 3.0, “los usuarios, creadores y desarrolladores tendrían participaciones y voto”. “Tal vez voten para cambiar” la plataforma de la misma manera que funciona una cooperativa, dijo Evans en un podcast.

Un paso revolucionario de este tipo sería posible gracias a la tecnología blockchain o cadena de bloques, donde los programas informáticos se ejecutan en redes de miles o millones de ordenadores.

Hasta ahora, la blockchain ha permitido el surgimiento de criptomonedas como bitcóin y, más recientemente, los objetos digitales únicos como dibujos o animaciones llamados NFT (token no fungible).

“Hablamos mucho sobre finanzas descentralizadas, pero creo que en el 2022 veremos casos de uso más localizados, que entrarán en la vida cotidiana”, señaló Bchiri.

Dado que el dinero digital altamente volátil como el bitcóin alcanzó valores récord en 2021, un enorme abanico de actores se ha incorporado al negocio de las criptodivias, incluidas las ciudades de Miami y Nueva York, que lanzaron sus propias versiones.

Miami recaudó más de US$ 20 millones a través de su criptomoneda, creada en colaboración con CityCoins, un protocolo de código abierto diseñado específicamente para municipios que buscan formas alternativas de recaudar fondos. Nueva York se lanzó en una aventura similar a principios de noviembre.

Pero estas tecnologías tienen un impacto ambiental significativo, debido a las enormes necesidades de electricidad de las redes de computadoras y centros de datos que funcionan como eslabones de la cadena de bloques.

Ransomware

El repunte en el 2021 de ataques de ransomware y filtraciones de datos probablemente se extienda al próximo año.

La extorsión cibernética irrumpe en la red de la víctima, cifra sus datos y, para desencriptarlos, exige un rescate que normalmente se paga en criptomonedas.

Varios factores alimentan la tendencia, incluido el auge de las criptomonedas, la disposición de las víctimas a pagar y las dificultades de las autoridades para atrapar a los atacantes.

La empresa de ciberseguridad SonicWall escribió a fines de octubre: “Con 495 millones de ataques de ransomware registrados por la compañía este año hasta la fecha, el 2021 será el año más costoso y peligroso registrado”.

“Cuando pienso en el 2022, lo más importante para mí y mis colegas sigue siendo el ransomware. Es simplemente demasiado lucrativo”, escribió Sandra Joyce, vicepresidenta ejecutiva y jefa de inteligencia global de la firma de ciberseguridad Mandiant.

¿Regulación de las Big Tech?

Es difícil decir si el 2022 será el año en que las grandes firmas tecnológicas se verán afectadas por nuevas reglas, pero una serie de amenazas reguladoras y legales lanzadas en el 2021 provocarán grandes batallas.

La demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos contra Facebook representa una amenaza genuina para el gigante de las redes sociales, aunque un tribunal ya desestimó el caso una vez.

Es posible que se produzcan nuevas demandas y una investigación federal en Estados Unidos, tal vez incluso se aprueben nuevas leyes, debido a las comprometedoras filtraciones de documentos que revelan que los ejecutivos de Facebook sabían que sus plataformas podían causar daño.

Algunos detractores dicen que el mayor impulso dado por la empresa al proyecto del metaverso busca cambiar el foco tras años de críticas.

Por su lado, Apple esquivó una bala en el 2021 cuando un tribunal federal de Estados Unidos dijo que Epic Games, el fabricante del Fornite, no pudo demostrar que el gigante del iPhone tenía un monopolio ilegal, aunque ordenó a la firma de la manzana a aflojar el control sobre su Apple Store. Ambas partes apelaron.

Las nuevas regulaciones pueden producirse antes en la Unión Europea, a medida que impulsa nuevas normas, como la Ley de Servicios Digitales, que crearía una supervisión mucho más estricta sobre contenido dañino o ilegal en plataformas como Facebook.