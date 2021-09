Cada vez más personas deciden compartir su pasión por los videojuegos transmitiendo sus partidas a través de distintas plataformas que ofrecen este servicio. Así, el streaming se ha convertido en un éxito en los últimos años y más aún en tiempos de pandemia, donde mucha gente encontró en el mundo del gaming su fuente principal de entretenimiento mientras se quedaban en casa para evitar un posible contagio de COVID-19.

La industria del gaming es una de las más rentables del mercado de streaming, con ganancias de millones de dólares para las empresas que invierten en este rubro. Según un reporte de Newzoo, consultora especializada en temas de gaming y eSports, las audiencias de transmisiones de vivo de videojuegos y deportes electrónicos llegarán para finales de 2021 hasta los 728.8 millones y 474 millones de usuarios, respectivamente.

En el Perú, la audiencia sigue en pleno crecimiento por lo que muchas se preguntan si ser streamer es rentable al nivel de poder vivir de ello. Aquí explicaremos sobre cómo funciona el negocio y si es viable dedicarse al streaming en nuestro país.

¿Qué es el streaming?

El “streaming”, o su equivalente en español que significa “transmisión”, es una tecnología que permite distribuir contenido multimedia, a través de internet, a otros dispositivos en tiempo real. Los servicios de “streaming” más conocidos en el mundo son Netflix (para ver series y películas) y Spotify (para escuchar música y podcasts). Sin embargo, la industria del gaming no se queda atrás y viene creciendo cada año.

Sitios populares como YouTube Gaming Live y Facebook Gaming permiten a las personas transmitir sus partidas en vivo para así interactuar con la gente mientras disfrutan de los juegos, pero hay una que destaca sobre las otras en el rubro de “streaming” de videojuegos.

Twitch, el rey del streaming

Twitch es la plataforma más especializada en “streaming” de videojuegos, eSports y eventos relacionados con estos temas. El sitio fue lanzado en 2011 y en 2014 fue comprado por Amazon por 970 millones de dólares. Esta plataforma se define a sí misma como un lugar “donde millones de personas se reúnen en directo a diario para charlar, interactuar y crear juntos su propio entretenimiento”.

Según datos de Twitch, más del 90% del contenido gaming se consume a través de esta plataforma y es visitado por 17,5 millones de usuarios al día, con una audiencia de 1,5 millones espectadores. Además, existen más de 4 millones de personas que crean contenido en este sitio. Por otro lado, es importante saber que más de la mitad de los usuarios de Twitch tienen entre 18 y 34 años.

¿Cuánto ganan los grandes streamers?

Seguro muchos de los que empiezan en el mundo del “streaming” tienen la meta de llegar a lo más alto y ser los próximos Ninja, Rubius, Auronplay, TheGrefg y hasta el propio Ibai, sin embargo, llegar a tener su audiencia es un reto muy complicado y más que todo en Latinoamérica. Según el blog especializado SavingSpot, es rentable ser streamer en países como Estados Unidos y España, pero en nuestra región se torna más difícil poder vivir de ello, aunque es viable hasta cierto punto.

El streamer con más ganancias anuales en Twitch es xQcOW con un estimado de 1.595.167 dólares gracias a sus más de 55 mil suscripciones. Auronplay es el que más factura en España con US$ 545,245 dólares al año; mientras que Ibai Llanos, famoso por su amistad con futbolistas como Sergio Agüero, Gerard Piqué y Lionel Messi, llega a ganar 456.855 dólares. Estas ganancias vienen principalmente por suscripciones y anuncios publicitarios, aunque también en menor medida por donaciones y hasta patrocinadores que pagan a los streamers para que jueguen sus títulos durante un par de horas.

El gran problema es que las empresas internacionales no apuestan mucho por Latinoamérica en el tema de anuncios, ya que prefieren centrar sus esfuerzos en países donde haya más rentabilidad como Estados Unidos y España. Mientras que hay pocos patrocinadores grandes que inviertan dinero en los streamers.

Según cálculos del portal PlayerOne, para poder empezar a vivir netamente del streaming habría que tener al menos 4000 espectadores en cada transmisión y que al menos el 10% tengan suscripción al canal para llegar a ganar US$ 1,000 al mes, teniendo en cuenta que ningún país de Latinoamérica supera esta cantidad en sus estadísticas de salario promedio mensual.

¿Es posible vivir del streaming en el Perú

La realidad de Perú no dista del resto de países de Latinoamérica. Sin embargo, hay “streamers” peruanos que han logrado una buena comunidad en distintas plataformas y han conseguido rentabilidad en su trabajo como creadores de contenido, pero siguen creyendo que es un reto complicado poder vivir de ello.

YeniStriker, streamer venezolana que radica en Perú y que cuenta con casi 30 mil seguidores en Twitch, asegura que el streaming en nuestro país aún está muy ‘crudo’. “Hay bastantes streamers pero no se han consolidado internacionalmente. El público de la mayoría de los streamers grandes de Perú son básicamente peruanos”, le dijo al diario Gestión.

“Si alguien me pregunta si es viable ser streamer, yo diría que no. Hay gente que gana millones de dólares y otros cero. Si tu único objetivo es ganar dinero lo más rentable es que te dediques a otra cosa. En mi primer año no gané nada, en mi segundo año gané 200 dólares y en mi tercer año me fue un poco mejor, pero esto no quiere decir que vaya a ser todo excelente”, cuenta.

Datos de TwitchTracker señalan que aproximadamente 7 millones de personas hacen “streaming” al mes, mientras que más de 3 millones lo hacen al día, por lo que abrirse un hueco en este mundo podría parecer una proeza si se logra. Por ello, se debe conocer las fortalezas propias y exprimirlas al máximo; por ejemplo, algunos brillan por su personalidad y otros por su habilidad en los videojuegos, tal y como cuenta el streamer peruano Statik, que tiene más de 9 mil seguidores en Twitch y 12,500 suscripciones en YouTube.

“En el Perú es muy difícil ser streamer, a menos que destaques entre muchos por carisma, personalidad y por el contenido que haces, pero es una carrera a corto plazo que máximo te puede durar unos 10 años”, explica y añade que aunque el mercado es amplio y creciente, todavía existen pocas alternativas de streamers . “Ser streamer puede ser rentable en Perú solo para los que logren destacar, ya que hay mucha demanda y poca oferta, por lo que pueden tener un abanico de posibilidades para ser patrocinados por marcas”, asegura Statik.

“Si te dedicas a tiempo completo al streaming hay que tener en cuenta que te lanzas a algo desconocido. Siempre hay que tener un ‘plan B’. Muchos creadores de contenido en Perú tienen una perspectiva vacía, que solo se lanzan sin conocer qué viene después”, indica. La competencia para ser streamer es muy fuerte por lo que se necesita tener los objetivos claros y muchas ganas si es que se busca la meta de poder vivir de esta profesión que viene creciendo en los últimos años.