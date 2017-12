SpaceX, de Elon Musk, marca año récord con lanzamiento de cohete

Cuando SpaceX lance un lote de satélites a la órbita terrestre baja el viernes por la noche desde la costa central de California, culminará un año récord para la compañía de capital cerrado liderada por Elon Musk.



Si el lanzamiento va bien, Space Exploration Technologies Corp. habrá completado 18 misiones en 2017. Eso es más que cualquier competidor este año y supera con creces las ocho que lanzó en 2016 antes de que una explosión en septiembre cerrara la compañía por el resto del año mientras se llevaba a cabo una investigación.



"SpaceX ha tenido un año fenomenal, y han motivado e inspirado a mucha gente en cuanto a lo que es posible", dijo Eric Stallmer, presidente de la Federación de Vuelos Espaciales Comerciales (Commercial Spaceflight Federation), un grupo de la industria para el sector espacial privado.



Se espera que el próximo año sea aún mejor. Con tres plataformas de lanzamiento ahora a su disposición después de reparar la que estuvo dañada por la explosión de septiembre de 2016, Musk y el director de operaciones Gwynne Shotwell han dicho que esperan realizar aproximadamente 30 misiones en 2018.



Esa cuenta incluirá varias misiones para operadores de satélites comerciales, clientes militares y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio utilizando el cohete Falcon 9, el cual impulsó todos los lanzamientos de este año, pero también una expansión planificada para incluir un cohete más grande y misiones tripuladas.



Gran año

El próximo año "será el año más importante en la industria espacial desde 1969", dijo Stallmer, refiriéndose a la misión a la luna del Apolo 11 de la NASA.



El vuelo inaugural de Falcon Heavy, el cohete más grande y más potente de SpaceX, que le permitirá competir por cargas más pesadas del ejército de EE.UU., está programado para enero. También se espera que SpaceX muestre la nave espacial Crew Dragon, que planea utilizar para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional, primero con una misión no tripulada en abril y luego con un vuelo de prueba tripulado en agosto. SpaceX y Boeing tienen contratos con la NASA para enviar astronautas estadounidenses al laboratorio en órbita como parte del programa "Commercial Crew" (Tripulación Comercial).



El total de SpaceX en 2017 estuvo muy cerca de las 20 a 24 misiones a las que apuntaba este año. Aún así, su índice excedió el de cualquier rival que compite por las mismas misiones. Arianespace, con sede en Francia, ha completado 11 lanzamientos en 2017. United Launch Alliance, una empresa conjunta entre Boeing y Lockheed Martin Corp., lanzó ocho misiones gubernamentales en sus cohetes Atlas y Delta.



"SpaceX ahora es dominante en términos de volumen de lanzamiento", dijo Marco Cáceres, analista espacial sénior de Teal Group Corp., un investigador del mercado aeroespacial y de defensa. "Han establecido que pueden lanzar más que cualquier otro programa en el mundo y han establecido la reutilización. Si hacen 30 lanzamientos el próximo año, será espectacular, pero la gran historia para 2018 es Falcon Heavy y Commercial Crew".



Reutilización rápida

SpaceX ha logrado grandes avances este año en su trabajo con la reutilización en su proceso de lanzamiento. Al aterrizar, reacondicionar y volver a desplegar cohetes y cápsulas en futuras misiones, la compañía de Musk ha sido capaz de emular más cercanamente a los vuelos comerciales de aerolíneas y comenzar a reducir los costos de acceso al espacio."Son el número uno en términos de costo y por eso están logrando tantos negocios", dijo Cáceres.



La misión del viernes desde la Base Aérea Vandenberg, en California, que lanzará 10 satélites para el cliente Iridium Communications Inc. a las 5:27 p.m., hora local, reutilizará el cohete acelerador capturado después de un lanzamiento anterior de Iridium en junio.



SpaceX no intentará aterrizar el cohete después del lanzamiento del viernes para su reutilización, señaló en un dosier​ de prensa. Si el lanzamiento del viernes se retrasa, hay una ventana de respaldo disponible durante el fin de semana.



Musk, de 46 años, fundó en 2002 SpaceX, con sede en Hawthorne, California. Recientemente agregó otros US$ 100 millones a su última ronda de obtención de fondos, que valora a la empresa en más de US$ 21,000 millones, según Equidate.



El multimillonario Musk también es el máximo ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos Tesla.