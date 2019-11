¿Quieres comprar un nuevo teléfono móvil pero no sabes cuál elegir? Si tu respuesta es sí, en necesario que evalúes algunas cosas importantes. Por ejemplo, las características del Smartphone, cualidades y, sobre todo, cuáles son tus necesidades de uso.

Existe una gran cantidad de modelos de Smartphone, de distintos precios, funciones y características. Las principales marcas y las más compradas son de Apple, Samsung y Huawei. Estas compañías tienen teléfonos inteligentes muy parecidos entre sí, desde sus gamas medias hasta las altas. Por ello a veces resulta difícil decidirse por una marca.

Para no equivocarte en tu elección, el portal Think Big realizó un listado con algunos aspectos que considera que debes revisar antes de elegir tu próximo móvil.

• PRECIO

Antes de los aspectos técnicos de un aparato tecnológico, el precio es un factor importante que debes tener en cuenta. Sobre todo, porque según estos encontrarás diferencias en el coste. Las marcas cuentan con teléfonos de gama baja, media y alta; el precio es diferente entre las tres y también variará dependiendo de la marca.

Huawei P30 y P30 Pro clásico de la versión Amber Sunrise se venden en Perú. (Foto: Huawei)

• TAMAÑO DE LA PANTALLA

Existen tres tamaños:

Una pequeña, con menos de 4.5 pulgadas. En cuestión de gustos, algunos prefieren tener una pantalla chica y que les haga fácil controlarlo. Su diseño compacto permite llegar a todos los botones con una sola mano. Aunque en la actualidad la tendencia son los de tamaño más grande.

La segunda es la pantalla mediana, de 4.5 a 5.4 pulgadas. Aunque es más grande, la mayoría de los modelos son cómo de usar. Aquí encontramos teléfonos como el Huawei Y5, iPhone 6, HTC Uno M9 y Galaxy S6, entre otros.

La pantalla grande es llamada también phablet y es a partir de 5,5 pulgadas. En esta categoría encontramos los modelos iPhone desde el 6 Plus hasta el iPhone 11 Pro, los Huawei desde P10 Plus has el P30 Pro, el Galaxy Note o Galaxy S10 de Samsung; entre otros. Los usuarios prefieren pantallas más grandes para ver vídeos, leer ebooks, etc.

• CÁMARA FOTOGRÁFICA

Este aspecto es también de suma importancia. Muchos eligen su Smartphone dependiendo de la calidad de la cámara. Cada vez son más los teléfonos inteligentes que cuentan con cámaras de grandes píxeles, pero no todo es eso. En fotografía es fundamental también la calidad de imagen, apertura, velocidad y características. También la calidad de la lente.

Google Pixel 3 XL, Galaxy Note 10 Plus, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10E, iPhone XS Max y los nuevos iPhone 11; entre otros, son solo algunos de los equipos que cuentan con una excelente cámara.

El iPhone 11 cuenta con doble cámara, y su versión Pro tiene tres lentes posteriores. (Foto: EFE)

• BATERÍA

La batería suele consumirse rápido conforme pasan los meses y el uso que le damos. Es por ello que los fabricantes de móviles han comenzado a reconocer la importancia que tiene la batería y dedican cada vez más esfuerzo a conseguir alargar la batería de los teléfonos inteligentes.

• RENDIMIENTO

Es una pieza clave en cualquier Smartphone es el procesador. De él depende la potencia de cálculo del funcionamiento para realizar tareas. Cuanta mayor capacidad tenga el teléfono, mayor será su rendimiento. Es por ello que el procesador es muy importante. Actualmente, el Snapdragon 855 de Qualcomm domina la gama alta de móviles; Huawei apuesta por sus procesadores Kirin 980; Samsung apuesta por sus procesadores Samsung Exynos 9820 y los últimos teléfonos de Apple ya cuentan con el A13 Bionic.

• MEMORIA

Tanto la memoria RAM como la interna son importantes en un teléfono. A la hora de comprar un Smartphone es importante tener en cuenta muchas funcionalidades, una de ellas es la RAM, pues es la principal que usa el aparato para cargar aplicaciones y juegos. Por lo tanto, si quieres un buen móvil, busca que tenga 6 u 8 GB de RAM.

La memoria interna de los teléfonos de alta gama deber ser de 128 GB como mínimo para guardar archivos (como fotos, vídeos o archivos de texto) y descargar aplicaciones. Hay teléfonos que no cuentan con tanta memoria (o sí) pero tienen la posibilidad aumentar su espacio con una Micro SD.

Los teléfonos de Samsung apuestan por sus procesadores Samsung Exynos 9820. (Foto: EFE)

• SISTEMA OPERATIVO

Este depende del gusto del usuario. Algunos elegirán el mismo sistema operativo que tenían desde el principio y otros querrán conocer los beneficios de la competencia. En cuanto a opciones, los sistemas más conocidos son:

Android. Ofrece una oferta de opciones amplia en cuanto a diseño, visualización, tamaño, características, capacidades y precios. Además, este sistema operativo es abierto, lo que significa que es fácil de personalizar con widgets.

IOS. Tienen un gran número de aplicaciones y accesorios, pero la variación en el diseño de un modelo a otro no es mucho o es nula. Sin embargo, te permite compartir fotos, música y apps en otros dispositivos de Apple.

Windows Phone. Ofrece algunas características atractivas, como una pantalla de inicio dinámica y el asistente digital, aunque sus ventas no han sido exitosas.

BlackBerry. Es uno de los sistemas operativos más antiguos, tiene una gran limitación en cuanto a aplicaciones; además, las funcionalidades son bastante limitadas.

• CONECTIVIDAD

En la actualidad, los teléfonos deben tener Bluetooth 5.0, WiFi 6 (802.11 ax), NFC a parte del posicionamiento por GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo; para ser un Smartphone de calidad. Además de contar con la última generación en conectividad (4G, 4.5G o 5G -cuando llegue-). Por otra parte, hay móviles con doble tarjeta SIM para poder tener dos números en el mismo móvil (dependerá del uso que quieras darle al equipo).

Los fabricantes tienden a utilizar cada vez más materiales ligeros para disminuir al máximo el peso de los móviles que fabrican. (Foto: YouTube)

• PESO DEL EQUIPO

Parece de menor importancia, pero en realidad debe ser uno de los principales puntos a tener en cuenta antes de comprar un equipo. De hecho, son más los usuarios que valoran el peso de un móvil dado el tiempo de uso que le dan. Por ello, en la actualidad, los fabricantes tienden a utilizar cada vez más materiales ligeros para disminuir al máximo el peso de los móviles que fabrican, como policarbono, vidrio reforzado o aluminio. Por supuesto, a mayor tamaño de pantalla, el peso irá en aumento.

• CALIDAD Y DISEÑO DEL DISPOSITIVO

Este apartado también varía de acuerdo a los gustos del usuario. Por excelencia son los móviles de Apple los que se llevan la palma en este aspecto; sin embargo, sus competencias directas como el Huawei y Samsung vienen trabajando duro en este apartado.