¿Conoce a alguien que le apasione los videojuegos que quiere ganar dinero trabajando en ello? Lo primero es entender que un productor, desarrollador o profesional de diseño de videojuegos no solo debe saber jugar, tendrá que definir, planificar y diseñar todo el proceso creativo del diseño.

Desde lo conceptual, pasando por lo funcional y estético.

La productora de videojuegos, Stephanie Villalobos Kong, conocida en la industria como Pitu Kong, contó a gestion.pe que la pre-concepción equivocada que más se escucha, no solo con productores si no de gente de la industria en general, es que no hay una línea que divida al jugador de quien hace los juegos.

“Jugar es divertido, pero desarrollar un juego requiere de un equipo de profesionales y aunque tiene sus dosis de diversión, tiene sus exigencias y momentos de estrés como cualquier otro trabajo”, aclara.

“No, no juego videojuegos todo el día; no hago streaming de videojuegos. En realidad un productor de videojuegos es un gestor de proyectos de software”, agrega.

Un desarrollar de videojuegos buscará Investigar y proponer soluciones innovadoras en videojuegos aplicando criterios de gestión y emprendimiento.

Además, deberá estar preparado para desarrollar videojuegos para multiplataformas: para consolas, aplicaciones móviles, pc, entre otros.

¿Qué tan difícil resulta desarrollar un videojuego? Según Pitu Kong, en términos económicos desarrollar un juego es relativamente caro, sobre todo si hablamos de un juego comercial.

“Por supuesto, en estos tiempos cualquier persona con una PC medianamente buena puede desarrollar un juego y en ese caso, muchos costos pueden pasar desapercibidos debido a que la mayor parte de la inversión es tu propio tiempo, el cual no suele ser estimado monetariamente”, menciona.

Por ello, se requiere hacer un pequeño ejercicio que es aplicable tanto a juegos pequeños como a juegos AAA. En ese sentido, detalla ocho puntos que definitivamente debes considerar al proyectar tus costos.

Género: Un juego plataformer 2D en Pixel Art -tipo Mario Bross- no requiere la misma atención que un juego 2D de peleas y definitivamente tiene mucho menos requerimientos que un mmorpg 3D. La complejidad del juego parte del género y sus implicaciones definitivamente van a impactar en el tipo de talento humano y software que vas a necesitar.



Scope/Alcance: ¿Cuánto contenido va a tener el juego? ¿Habrá muchos personajes? ¿Muchos niveles? ¿Items coleccionables como ropas, monturas o armas?



Software: La mayoría de motores para desarrollo de videojuegos son gratuitos cuando tu proyecto no genera ingresos altos o el equipo es realmente pequeño: pero para equipos medianos o proyectos con bastantes ventas esta situación cambia. Así mismo, suits de trabajo como Adobe requieren de un pago anual. Por supuesto, siempre puedes buscar opciones gratuitas y legales; pero debes considerar en cuanto esto afecta la productividad de tu equipo ¿Saben cómo manejar esta herramienta o existirá una curva de aprendizaje que impactará en tus costos/tiempos?



Otras Licencias: Si deseas trabajar con la propiedad intelectual de otra persona hay dos opciones, o el dueño de la propiedad intelectual te contrata a ti para desarrollar el juego o tu pagas el derecho para usar la propiedad intelectual.



Talento: ¿Qué tipo de roles necesitarás en tu equipo? ¿Cuántos programadores, artistas diseñadores o productores son necesarios? ¿Por cuánto tiempo trabajaran en este proyecto? ¿Hay alguna faceta del desarrollo que creas es mejor tercerizar, como la traducción o QA?



Servicios: Costo de agua, luz, internet, oficina.



Gestión: Este es un costo que muchas veces no es considerado; pero es necesario planificar el trabajo y analizar que interdependencias hay entre los distintos roles y sus tareas.



Marketing/Relaciones Públicas: Puedes tener una joya en tus manos; pero sin la inversión necesaria en estas variables, tu juego se puede perder entre la cantidad de proyectos que se publican diariamente.

Oportunidades

Una de las tareas más importantes para los productores - desarrolladores de videojuegos es investigar constantemente sobre las nuevas tecnologías de diseño y desarrollo de videojuegos para crear nuevas propuestas con valor.

Además, debe tener la capacidad para comunicar eficazmente sus propuestas de diseño de videojuegos sobre la base del análisis de información requerida para la toma de decisiones.

¿Cuáles son las oportunidades en el mercado laboral para los desarrolladores de videojuegos?

Estudios de animación y videojuegos.

Empresas de desarrollo de aplicaciones multimedia.

Agencias digitales.

Empresa propia o Freelance.

Empresas de desarrollo de material educativo.

Instituciones públicas y privadas, entre otros.

De acuerdo con el blog Talently Tech, el rango de sueldos de un programador de Python en Perú, si bien varía dependiendo del nivel de experiencia, para un programador Mid el sueldo promedio en compañías peruanas oscila entre los S/ 3,500 y S/ 4,000.

Mientras que un senior gana aproximadamente entre S/ 6,000 y S/ 8,000.