Así como en las películas, en los videojuegos la música tiene la capacidad de intensificar significativamente las emociones y sensaciones que se sienten al jugar.

“Inclusive, es capaz de manipular las emociones de una escena hasta el punto de cambiar la sensación de la jugabilidad totalmente. Por ejemplo, a través del uso de la música, un escenario de batalla puede sentirse muy adrenalínico -imaginemos música rápida e intensa- o muy dramática con un solo de piano dramático y doloroso”, señala Alfonso Perdomo, compositor y productor musical.

Así, la música debe de complementar, jamás entrometerse en la experiencia. “Si una pieza musical distrae de la escena y perturba la emoción que debería comunicarse, está mal diseñada y ante esto, hay que tener mucho cuidado”.

La idea es que la música jamás se sienta como un elemento solista y aislado, sino como un elemento más de un todo audiovisual. “Si la música distrae al momento de jugar, ha fallado”.

Cabe analizar -agrega- la relevancia de los soundtracks en videojuegos, no solo como secundarios, sino como música de consumo para los jugadores más leales de los videojuegos.

Y es que los soundtracks de videojuegos han pasado de ser elementos ocultos tras bastidores a álbumes reconocidos, los cuales puedes comprar como vinilos (muy de moda hoy día) y disfrutar sus piezas como se haría con cualquier otro artista mainstream.

“Este enfoque musical ha sido utilizado recientemente por CD Projekt Red en su soundtrack para Cyberpunk 2077, sobre todo con la creación de la banda fítica Samurai, cuyas composiciones fueron encargadas a la banda de rock Refused”, comenta el productos musical.

Aunque dichas prácticas no son del todo nuevas, puesto que en juegos como Alan Wake del 2010 se usó este mismo acercamiento con la banda ficticia Old Gods Of Asgard, interpretada por la banda real Poets Of The Fall, es una práctica que parece agarrar cada vez más y más popularidad.

Las tendencias

La tendencia musical en cuanto a soundtracks va muy de la mano con cómo se mueve la industria musical en general.

Perdomo menciona que anteriormente, las personas tenían menos control sobre qué escuchaban ya que, la música era impuesta por distintas plataformas (radios, TV, entre otras), hoy esto ha cambiado, pues es el propio usuario lo que decide qué escuchar.

“De la misma manera, en videojuegos, la música que podías escuchar era solo la que el desarrollador colocaba en el disco, y no más. Sin embargo, las plataformas streaming han iniciado una revolución que aboga por los gustos propios de las personas y la customización de playlists, y la industria de videojuegos no se escapará de ello, destaca el compositos y productor musical”, resalta.

En esa línea, prevé que un cambio revolucionario que puede verse en un horizonte cercano es la implementación de plataformas streaming con videojuegos. “Para así, tener música enteramente personalizada al gusto del jugador”.

“Y es que si bien para cinemáticas, difícilmente se cambie la música diseñada, para el juego en general probablemente se vea un cambio de enfoque en cuanto al aspecto musical. Quién sabe, ahora tal vez, en lugar de componer piezas específicas, se diseñen playlists completos para videojuegos específicos o escenarios. Es una posibilidad”, advierte.

Otra tendencia -explica- es el cambio de música puramente orquestal, muy al estilo cinemático, como se solía hacer en las películas hollywoodenses del siglo XX, hacia un estilo más pop (en el sentido de música popular).

“Diversos géneros de videojuegos están haciendo uso de géneros más característicos de solistas, bandas, e inclusive de artistas reconocidos, que de orquestas cinematográficas. Sin embargo, esto dependerá mucho del género de juego ciertamente”, indica.

Cada vez son más los trailers con cantantes reconocidos, como el caso de Billie Eilish con “Bury A Friend”, la canción hecha para el trailer revelación del modo zombies de Call Of Duty Vanguard, el nuevo juego de la serie.

“Avizoro que este estilo compositivo para soundtracks será todavía más común durante un buen tiempo para la industria de videojuegos”, resalta Perdomo.