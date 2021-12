Mientras Twitter lanza un nuevo proceso para denunciar abusos en su sitio, una encuesta de Amnistía Internacional detalla lo inútil que resulta señalar el mal comportamiento en la plataforma de redes sociales. El 100% de las personas que sufrieron acoso o abuso en línea pero no lo denunciaron dijeron que para qué molestarse.

El Twitter Scorecard 2021 de Amnistía, publicado el martes, incluía una encuesta a 500 mujeres sobre sus hábitos en la aplicación, así como el trato que reciben de otros usuarios. Las mujeres representan aproximadamente el 32% de los 69 millones de usuarios de Twitter en Estados Unidos, y el 23% de las encuestadas dijo haber sufrido acoso o abuso en línea. Cuanto más utilizan las mujeres la plataforma, más probabilidades tienen de ser víctimas de abusos.

Twitter “no está cumpliendo sus promesas de proteger a los usuarios que corren mayor riesgo de sufrir abusos en línea”, afirma Michael Kleinman, director de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional EE.UU.

El 84% de las mujeres encuestadas que utilizan la plataforma “varias veces al día” afirmaron haber denunciado abusos, y el 25% dijo estar insatisfecha con la respuesta que recibió al hacerlo. En consecuencia, el 100% de las mujeres que utilizaban Twitter varias veces a la semana pero no denunciaban los abusos que sufrían decían que “valía la pena” hacerlo.

“Ya no denuncio nada. Parece que Twitter considera que las amenazas flagrantes son solo una ‘diferencia de opinión’, y no toma medidas”, dijo a Amnistía Internacional la activista de los derechos reproductivos Renee Bracey Sherman en la encuesta. “Cuando solía denunciar cosas, Twitter tardaba meses en responder, y casi siempre decían que lo que denunciaba no era una violación de sus condiciones de servicio”.

El Twitter Scorecard del 2018 encontró que las mujeres negras tenían un 84% más de probabilidades de ser víctimas de abuso que sus contrapartes blancas.

En un comunicado , Twitter dijo que continuaría experimentando con soluciones a los problemas que enfrentan sus usuarios.

La compañía también anunció el martes que está probando un nuevo sistema de denuncia “primero los síntomas” que reinventa la forma en que los usuarios informan el contenido abusivo.

Las mujeres, sin embargo, ya han adaptado sus hábitos. “No soy la misma persona que era antes en Twitter”, dijo en la encuesta la activista de derechos reproductivos Pamela Merritt. “Si no estoy de humor para lidiar con el [abuso] entrante, entonces no comparto mis pensamientos… Es triste que primero tenga que preguntarme si estoy en un buen espacio emocional antes de abrir una aplicación en mi teléfono”.