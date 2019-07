El mayor mercado solar del mundo al borde de un boom de paneles

Es posible que la industria solar mundial por fin vaya a recibir respuestas acerca de la perspectiva de la demanda de su mayor mercado: China está a punto de registrar un auge de instalaciones de paneles en el segundo semestre.

Durante meses, empresas de todo el mundo han estado esperando la orientación oficial sobre política solar de China para el 2019. La Administración Nacional de Energía del país dijo el jueves que subvencionará 22.8 gigavatios de nueva capacidad y pronostica que el país sumará entre 40 gigavatios y 45 gigavatios este año. Esa cifra está en "el extremo superior de nuestras estimaciones", según JPMorgan Chase & Co.

"Esta noticia debería poner fin a las preocupaciones del mercado" respecto a la demanda y la debilidad de los precios al contado de los módulos solares, dijo el analista de JPMorgan, Alan Hon , en un comentario el jueves.

Las acciones de los fabricantes solares chinos se apreciaron el viernes. Tongwei Co. llegó a saltar un 6.2% en Shanghái, mientras que LONGi Green Energy Technology Co. avanzó un 5.6%. Xinyi Solar Holdings Ltd. subió un 3.3% en Hong Kong.

El plan de subsidio probablemente tendrá impacto más allá de China. El gasto mundial en energía limpia totalizó US$ 117,600 millones en el primer semestre del 2019, un 14% menos que el año anterior. Ésa es la menor cifra desde el 2013. Una razón importante para el declive: la desaceleración en la inversión china.

El anuncio de la agencia china indica una perspectiva más optimista para las compañías solares mundiales afectadas por la decisión abrupta de Pekín a mediados del 2018 de detener las autorizaciones de algunos proyectos y recortar los subsidios para reducir el exceso de capacidad.

La medida provocó que las adiciones solares de China cayeran el año pasado desde un récord de 53 gigavatios en el 2017 y suscitó temor a una disminución de las instalaciones por segundo año.

La versión final de la política solar de China del 2019 se retrasó por las consultas al sector, desencadenando una caída del 46% de las instalaciones del primer trimestre respecto al año anterior y una mayor incertidumbre para los fabricantes mundiales.

La baja demanda en el país contribuyó a que los precios spot de los módulos solares cayeran un 19% en los últimos 12 meses a un mínimo récord de 21.2 centavos por vatio esta semana. No obstante, los precios se han estabilizado recientemente e incluso podrían aumentar a finales de este año debido al posible aumento de la demanda, dijo Jenny Chase , analista de BloombergNEF.

"Esperamos que haya una concentración de más de 30 gigavatios de demanda en el segundo semestre”, dijo Robin Xiao, analista de CMB International en un comentario. Esto aumentará las ventas para los fabricantes, especialmente en el último trimestre, y es probable que los precios de los productos reaccionen antes de ello, dijo, citando conversaciones con las compañías solares.