LG planearía vender televisores que se enrollan en 2019

LG Electronics Inc. planea comenzar a vender el año que viene televisores de pantalla grande que pueden enrollarse y guardarse como si se tratara de un afiche, pieza central de un esfuerzo para reactivar un negocio tambaleante, según una persona con conocimiento del tema.

Los televisores de 65 pulgadas previstos se retraen automáticamente al pulsar un botón como si fueran una puerta de garaje, señaló la persona a condición de que no se revelara su nombre porque se trata de un asunto interno. Tendrán pantallas de diodos orgánicos emisores de luz u OLED, que producen imágenes más nítidas y se pliegan más fácilmente que los paneles tradicionales de LCD o cristal líquido.

LG cuenta con los televisores “enrollables” y OLED para reactivar el negocio de la electrónica de consumo, que debe vérselas con caídas de precios y una competencia china más intensa. El conglomerado surcoreano despedirá trabajadores para racionalizarse y recentrar su atención en tecnologías futuras como las pantallas flexibles.

Un prototipo del televisor exhibido en el centro de investigación de LG en Seúl puede enrollarse y guardarse en una caja cuando no se lo usa.La compañía mostró la tecnología de pantallas enrollables este año, pero 2019 marcará su primer lanzamiento comercial en televisores. LG no accedió a efectuar declaraciones.

Se calcula que los televisores OLED representarán sólo el 1.1% del mercado este año, mientras que los LCD dan cuenta del 98%, según la firma de rastreo de datos Statista. Pero se proyecta que las remesas de televisores OLED crecerán 70% de 2.35 millones este año a 4 millones el año que viene, dijo la empresa.

LG también se prepara para dejar huella en la tecnología inalámbrica de quinta generación o 5G, que se prevé que revolucionará la internet móvil y permitirá el funcionamiento de una variedad de dispositivos, de los electrodomésticos a los autos.

LG probablemente presente su primer smartphone 5G en el Mobile World Congres del año próximo, dijo la persona. El gigante estadounidense de las telecomunicaciones Sprint Corp. anunció en agosto que está trabajando con LG para llevar a Estados Unidos en el primer semestre un dispositivo que utiliza 5G. Los planes para su propio mercado coreano no están claros, agregó la persona.

Si bien Apple Inc. planea esperar por lo menos hasta el 2020 para ofrecer un iPhone 5G, se dice que Samsung Electronics Co. planea lanzar su producto el año que viene después de primero presentar tres versiones de su nuevo aparato de bandera, que se llamará Galaxy S10. También se dice que Samsung está trabajando en pantallas enrollables y elásticas que posteriormente podrían incluirse en los smartphones. La compañía no accedió a comentar sobre sus progresos.

A diferencia de Samsung, LG no tiene planes de lanzar un teléfono con pantalla “plegable” el año próximo, dijo una persona con conocimiento del tema. La compañía duda de la rentabilidad de un dispositivo de ese tipo dada la incertidumbre de la demanda y el costo de producir una pantalla tan grande para un dispositivo móvil, señalaron dos personas.