Por Tim Culpan

Alibaba Group Holding Ltd. está redoblando los esfuerzos en su estrategia en la nube con un aumento de US$ 28,000 millones en gastos durante los próximos tres años. Ignore por un momento esa gran cifra y, en su lugar, piense en lo que esto dice sobre las prioridades de la empresa de comercio electrónico.

La compañía de tecnología más grande de China está esencialmente admitiendo que la historia del consumidor puede haber seguido su curso, y el futuro está en los servicios comerciales. Esa es una jugada inteligente.

Incluso si los inversionistas no toman en serio el impacto del brote de Covid-19, deben recordar que los días mozos de crecimiento exponencial del consumidor han terminado.

Mucho antes de que esta pandemia paralizara el gasto y enviara a la economía china a su primera contracción en 28 años, el crecimiento de Alibaba ya se estaba debilitando. Pero no solo Alibaba; todo el sector de internet se enfrenta a una nueva realidad de desaceleración de los ingresos y la posibilidad de márgenes más bajos.

Sin embargo, la competencia aún persiste. Pinduoduo Inc. y JD.com Inc. continúan desafiando el dominio del comercio electrónico de Alibaba, mientras que Meituan Dianping está causando estragos en su negocio a pedido, ele.me. Es posible que estas batallas amainen, pero probablemente nunca desaparecerán porque los consumidores no están encasillados en una sola aplicación.

La nube no es exactamente un motor de crecimiento en Alibaba. Si bien superó al resto del negocio, solo representó 6,6% de los ingresos en el trimestre finalizado diciembre. Sin duda, no es una máquina de dinero y continúa registrando pérdidas.

Sin embargo, el soporte de la nube es bastante diferente de las divisiones de consumidores de Alibaba. Primero, la base de clientes generalmente corresponde a pequeñas a medianas empresas que necesitan la funcionalidad y productividad que conlleva poner su negocio en el servidor de otra persona. La pregunta es simplemente qué proveedor eligen los clientes.

Esto trae a colación el punto más importante: los servicios en la nube son mucho más rígidos.

Amazon Inc. es un gran ejemplo. Pocos dirían que Amazon Web Services es la mejor oferta en la nube, pero ha sido dinámico en la incorporación de nuevas empresas, especialmente startups y desarrolladores de aplicaciones, a las que luego les resulta laborioso y problemático cambiarse, incluso si surge algo mejor.

El renovado enfoque de Alibaba en la nube se produce 18 meses después de que su rival Tencent Holdings Ltd. anunciara una reorganización que pretende poner a sus clientes empresariales a la vanguardia de la próxima década.

En ese momento, Tencent presentó un nuevo grupo de industrias inteligentes y en la nube, entre ellas, empresas de servicios basados ​​en localización, de salud, educación y seguridad.

Para una empresa basada en redes sociales y juegos, esto sonaba como un cambio de imagen. De hecho, fue más bien un giro del consumidor a la internet industrial, y un reconocimiento de que el dinero real se gana en servidores, no en la aplicación de teléfono inteligente de un usuario.

Aunque Alibaba lo ha sabido por un tiempo, no ha logrado aprovechar de verdad su tecnología de soporte de la misma manera que lo ha hecho Amazon. Así pues, los anunciados 200,000 millones de yuanes se gastarán en tres años; eso es aproximadamente el doble del ritmo de gasto de capital que la compañía con sede en Hangzhou distribuyó en el último año financiero.

Aparentemente, ese dinero se destinará a expandir su gran infraestructura de centros de datos y redes. El desarrollo tecnológico también está en la agenda, incluidos semiconductores y software. Apostaría a que una buena parte de la generosidad se destinará a incentivos y marketing para atraer a clientes y mantenerlos allí.

Ahora que la carrera es hacia los clientes empresariales, Alibaba está indicando que tiene el dinero y está dispuesto a usarlo.

Esta columna no refleja necesariamente la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.