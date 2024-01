ElevenLabs dijo el lunes que recaudó US$ 80 millones en financiación liderada por el fondo de riesgo Andreessen Horowitz, con la participación de Sequoia Capital, Smash Capital y SV Angel. La empresa ha recaudado US$ 101 millones hasta la fecha. El director ejecutivo, Mati Staniszewski , dijo que la financiación más reciente le da a su startup una valoración de US$ 1,100 millones.

Inversionistas en tecnología han destinado fondos a startups que desarrollan herramientas de inteligencia artificial que generan audio y video convincentes, teniendo en cuenta las oportunidades comerciales en publicidad y medios.

Pero eso alarmó a investigadores preocupados por la proliferación de deepfakes engañosos utilizados en estafas, pornografía y política, particularmente porque casi la mitad de la población mundial tendrá la opción de votar en una elección nacional en 2024. A principios del año pasado, ElevenLabs dijo que algunos utilizaban su tecnología “con fines maliciosos”.

Staniszewski comentó que los clips de audio que se hacen pasar por personas sin su consentimiento están prohibidos y serían eliminados. La startup de 40 personas tiene cinco personas dedicadas a la moderación y el trabajo de políticas y planea contratar más, dijo. “El 99% de los casos de uso que vemos son en contextos positivos”, indicó.

Con los nuevos fondos, la compañía planea expandirse más allá de los usos iniciales en audiolibros y videojuegos hacia la producción de medios, como el doblaje de películas o la creación de actores completamente desarrollados por IA, dijo Staniszewski . Sin embargo, se trata de una ambición espinosa.

El uso generalizado de la IA en el entretenimiento fue un importante punto de fricción en las huelgas recientes de Hollywood. El auge del audio generado por computador, como las herramientas de ElevenLabs, ha generado preocupaciones de que las voces de actores o celebridades puedan usarse sin permiso o pago.

Staniszewski destacó que quería asociarse con el sector del entretenimiento. Además del anuncio de financiación, ElevenLabs presenta un nuevo servicio que permite a ciertas personas crear una versión de IA de su voz, subirla a una biblioteca y luego ganar dinero cuando se usa. Este año, dijo Staniszewski , la cuestión clave es: “¿Cómo implementamos esta tecnología de forma segura y junto con la industria?”.

ElevenLabs ha hablado con “la mayoría” de las grandes agencias de talentos y sindicatos del entretenimiento, añadió, aunque no dio más detalles sobre las conversaciones. La startup también está trabajando en funciones para ajustar automáticamente las emociones y entonaciones de su audio de IA.

“La tecnología aún no existe”, dijo Staniszewski . “Es algo a lo que le estamos dedicando mucha investigación”.

