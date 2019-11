Dos lienzos del colectivo francés Obvious, realizados con la utilización de inteligencia artificial, fueron vendidos el viernes por la casa de subastas Sotheby’s a precios muy inferiores a los de una obra anterior de su autoría, que alcanzó los US$ 432,500 el año pasado.

"La Baronne de Belamy", parte de la misma serie que "Portrait d'Edmond de Belamy", que el año pasado fue rematado en más de 60 veces el precio base estimado por la casa de subastas Christie's, fue vendido a un único oferente por US$ 20,000, precio en el extremo inferior del rango estimado, que tenía un máximo de US$ 30,000.

Incluyendo comisiones y tasas, la obra alcanzó los US$ 25,000.

Por su parte, "Katsuwaka of the Dawn Lagoon", inspirado en las estampas japonesas tradicionales, superó el rango estimado, que tenía un máximo de US$ 12,000, y llegó a US$ 16,250, tasas y comisiones incluidas.

La venta de "Portrait d'Edmond de Belamy" el 25 de octubre de 2018 dejó estupefacto al mercado del arte y, más aún, llamó la atención sobre un mercado en pleno desarrollo como el de las obras realizadas con ayuda de inteligencia artificial.

Esta subasta de dos nuevas obras se esperaba como un nuevo indicador del interés de los compradores por este tipo de piezas.