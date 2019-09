Por Rafael Roque

Infamous Gaming vive su mejor momento tras lograr el octavo puesto en el Mundial de Dota 2 (The International 2019) -y obtener más de US$ 850,000 de premio-, pero no es gratuito. La profesionalización de los eSports en Perú es una realidad que este equipo ha cristalizado y va por más.

Gary Urteaga, mentor, socio e inversionista ángel desde más de 3 años en Infamous Gaming, narra cómo es que este equipo ha logrado llamar la atención mundial y, algo más complicado aún, obtener portadas y comentarios a nivel local. Además analiza sobre el futuro de los eSports y su crecimiento en el Perú.

El perfil del jugador profesional

Con una institución sólida, Gary Urteaga explica que se necesita, además, de un jugador profesional, alejado de aquel que juega solo por hobby. Agrega que si bien reclutan jugadores con experiencia, el entrenamiento y perfeccionamiento no termina y que cuentan con las herramientas para potenciarlos.

“Los jugadores viven en el gaming house, reciben alimentación, y preparación física, psicológica, etc. Como en cualquier profesión se requiere mucho estudio, práctica, experiencia, preparación física y mental, así como el apoyo de la familia y el entorno, patrocinios de empresas, marcas”.

Dota 2: “comparable con el ajedrez”

Los deportes clásicos, como el fútbol o el básquet, para Urteaga no son comparables, por ejemplo, con Dota2, por su concepción, constante actualización y sí tiene, a su parecer, cierta afinidad con el ajedrez por la movilidad y destreza que se necesita.

"El fútbol es un juego del siglo pasado, con reglamentos, regulaciones y federaciones internacionales, regionales y nacionales con burocracias, reglamentos y prácticas completamente diferentes. Las audiencias en estadios físicos y transmisiones de TV abierta, cable, streaming de esos deportes tradicionales vienen reduciéndose aceleradamente, mientras que las audiencias de eSports en estadios, TV y streaming por internet vienen creciendo exponencialmente".

"Es mejor compararlo con el ajedrez, solo que se juega en equipos de 5 personas, y en lugar de tener 16 piezas, cada una con un movimiento limitado en el tablero, tienes más de 100 posibles piezas a elegir, con múltiples posibles movimientos y habilidades, y donde el tablero es una realidad virtual en 3D. Por este motivo, con cada actualización del juego todo cambia y se requiere tener nuevos jugadores con la capacidad de adaptarse a todo lo nuevo del juego, incluyendo la infraestructura tecnológica”.

eSports, el futuro

Ya sea por las cifras millonarias que maneja, las empresas que empiezan a sumarse, la impresionante legión de jugadores que va en aumento o simplemente porque los avances tecnológicos y las nuevas tendencias le favorecen, el futuro de los eSports es prometedor y para Gary Urteaga el Perú no será ajeno a los nuevos vientos.

“Creo que los eSports en Peru van a seguir la tendencia que tienen en todo el mundo: crecimiento exponencial. Los eSports y gamers en general van a seguir profesionalizando y cada vez más empresas e inversores van a querer participar en la industria. El Perú tiene muchos jugadores especializados en Dota 2 y es una ventaja competitiva que podemos aprovechar para el liderazgo en esta categoría”.

Destaca que las empresas comienzan a invertir cada vez más en los eSports, incluso equipos profesionales de deportes tradicionales.

"Muchos equipos profesionales de futbol, del NBA, NFL, etc., vienen invirtiendo en equipos de eSports. Del mismo modo, AliBaba, Amazon, Facebook, Google, entre otros grandes de la tecnología, están invirtiendo en plataformas de streaming de eSports".

Según Marca, en Estados Unidos, solo la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la Liga Mayor de Béisbol (MLB) superan a los eSports en cuanto a número de espectadores. La NBA, la liga de baloncesto más famosa del mundo, va empatando con los eSports en cantidad de espectadores.

NFL - 139 millones.

MLB - 83 millones.

eSports / NBA - 63 millones.

Lo que se viene para Infamous

Luego de obtener el octavo lugar en el Mundial de Dota 2, el equipo que participó se alejó, pero Infamous Gaming ya piensa en los torneos que vienen. " Trabajamos arduamente en el scouting y reclutamiento de talento. Esperamos poder cultivar y apoyar al mejor talento nacional y complementarlo con talento internacional".

“Nos estamos consolidando como una Startup en eSports reconocida a nivel global por los principales actores del ecosistema de gaming y Dota 2 en Estados Unidos, Europa y Asia, y líderes de América Latina. Con la notoriedad de nuestra actuación en China el mes pasado, hemos recibido multiples oportunidades de inversión, patrocinio y alianzas estratégicas de diferentes organizaciones de Norteamérica, Europa y Asia, algunos de los cuales van a viajar a Perú para conocer nuestra organización antes de fin de año”, expresó Urteaga.

Inició el Movistar Liga Pro Gaming e Infamous Gaming participa con nuevo equipo para la temporada 2019-2020: Benjaz, P4pita, Alucard, Robo Z y Sladin.