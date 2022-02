Una imagen de una persona pixelada generada por computadora se vendió por unos US$ 50.6 millones en criptodivisas el 12 de enero en un nuevo mercado online de tokens no fungibles (NFT). Y el asunto se vuelve más extraño.

Cinco minutos más tarde, el mismo NFT “Meebit” -un personaje virtual vestido con pantalones cortos púrpura y zapatillas verdes- fue vendido de nuevo por el comprador al vendedor original por unos US$ 49.6 millones.

¿Confundido? Bienvenido al extraño y salvaje mundo de los NFT, una nueva raza de criptoactivos que representan objetos digitales, desde imágenes y videos hasta ropa para avatares. Su popularidad se ha disparado en el último año como parte de una economía incipiente y en gran medida no regulada para el tan cacareado metaverso.

El Meebit, que puede emplearse como foto de perfil, se intercambió entre dos carteras de criptodivisas, que son anónimas. Aunque la tecnología de cadenas de bloque (blockchain) subyacente crea un registro público cuando se vende una NFT, no incluye los nombres de los implicados. Una persona puede poseer varias carteras, actuando como comprador y vendedor en una transacción.

El personaje digital estaba entre las decenas de NFT que se vendieron de ida y vuelta entre un pequeño número de carteras en rápida sucesión por precios inusualmente altos el mes pasado, en el mercado de LooksRare, según una revisión de Reuters de los registros de blockchain disponibles públicamente.

Desde el 11 de enero, por ejemplo, otro NFT de Meebit -éste con un atuendo deportivo y una cola de caballo- se ha pasado entre tres carteras en más de 100 ventas, la mayoría en el rango de US$ 3 millones a US$ 15 millones.

En la semana del 12 al 19 de enero, una bolsa “Loot” NFT, que representa equipo virtual para juegos de aventura en línea, se intercambió en 75 ventas entre otros dos monederos, por US$ 30,000 a US$ 800,000 cada vez.

La actividad ha ayudado a LooksRare a generar al menos US$ 10,800 millones en volumen de transacciones desde su lanzamiento a principios de enero, según los datos proporcionados por el rastreador de mercado DappRadar.

Las 27 ventas más caras registradas en todo el sector de las NFT en enero, con un total de US$ 1,300 millones, procedieron de solo dos carteras que realizaban transacciones en LooksRare, según datos de DappRadar a 31 de enero, mientras que las 100 ventas más importantes, con un valor de US$ 2,300 millones, procedieron de 16 carteras que operaban en la plataforma.

“Hay mucha actividad entre un par de carteras: digamos que la cartera uno vende a la cartera dos, y luego la cartera dos la revende”, dijo Modesta Masoit, director de finanzas e investigación de DappRadar. “Es bastante probable que esto no sea una demanda real, que estas operaciones no sean orgánicas”.

DappRadar y CryptoSlam, otro proveedor de datos que informó de volúmenes inflados artificialmente en LooksRare, dijeron que las operaciones podrían estar vinculadas a la estructura de recompensa de la plataforma, aunque Masoit agregó que también había actividad “real” en el sitio.

LooksRare se describe a sí misma como “el primer mercado comunitario de NFT con recompensas por participar”, en referencia a su sistema de premios que incluye la adjudicación de tokens a los operadores en función de la proporción de los volúmenes diarios de ventas globales de los que fueron responsables.

Los tokens, llamados LOOKS, pueden usarse en un proceso llamado “staking” para reclamar una parte de los ingresos de la plataforma procedentes de la comisión del 2% que se cobra en todas las operaciones, según un portavoz de LooksRare.

A la pregunta de las operaciones revisadas por Reuters y por si estas impulsaban artificialmente los volúmenes de negociación, el portavoz dijo que tales prácticas eran muy arriesgadas, ya que los operadores tendrían que pagar unos costos de transacción que no tenían garantizado recuperar

Los operadores no saben hasta el cierre del día si han negociado lo suficiente para ganar tokens LOOKS, o cuántos, porque no saben lo que otros han negociado.

El portavoz añadió que LooksRare tenía una estructura diseñada para reducir la rentabilidad del “cultivo del rendimiento” de LOOKS a largo plazo.

“El sistema de recompensas por participación de LOOKS es la estructura de recompensa principal del token, por la que el 100% de las comisiones son ganadas por los participantes en LOOKS. Esto fomenta una comunidad de usuarios y participantes con tokens que comparten el objetivo común de hacer que la plataforma sea la mejor posible”, dijo el portavoz.

Adiós a operadores de lavado

No obstante, la actividad ofrece una ventana a la naturaleza nebulosa y especulativa del sector de las NFT, que atrajo un volumen de ventas de US$ 25,000 millones en el 2021.

El rumor en torno a este nuevo mercado se ha visto impulsado por objetos de colección de arte como CryptoPunks y Bored Apes, retratos generados algorítmicamente que pueden venderse por millones de dólares. Estos objetos han ganado adeptos entre famosos como la socialité Paris Hilton y el presentador de televisión Jimmy Fallon, que recientemente mostraron sus Bored Apes.

Varias grandes empresas, desde Coca-Cola hasta Gucci, están probando la temperatura con sus propios NFT. En el mundo del arte, por su parte, algo más de 1 de cada US$ 20 de ingresos en las principales casas de subastas procedieron el año pasado de las NFT.

John Egan, director general de L’Atelier, una filial independiente de BNP Paribas que investiga las nuevas tecnologías, calificó las transacciones de LooksRare analizadas por Reuters de “operaciones de lavado” que estarían prohibidas en mercados tradicionales como el de la renta variable o la deuda, porque dan una falsa impresión de demanda de un activo.

Sin embargo, esas transacciones no son ilegales en esta industria naciente porque no hay normas equivalentes que regulen las NFT, dijeron dos expertos legales en criptografía.

Egan añadió que LooksRare “no era en sí mismo culpable” de las operaciones. “Es un incentivo de marketing”, señaló. “LooksRare está pagando efectivamente a los grandes inversores para que usen su sitio, atrayendo mucha atención y nuevos usuarios en el proceso”.

Para los partidarios de la plataforma, ésta puede ser una estrategia acertada para prosperar en la fiebre del oro virtual, cuando gigantes tecnológicos como Meta y Microsoft gastan miles de millones de dólares para promover sus propias visiones del metaverso y allanar el camino para futuros beneficios

La gran actividad de enero hizo que LooksRare superara al líder del mercado, OpenSea, de cuatro años de funcionamiento, para convertirse en el mayor mercado de NFT por volumen mensual, a pesar de contar con menos de 3,500 participantes al día, frente a los 57,000 a 90,000 de OpenSea, según los datos de DappRadar.

OpenSea no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios para este artículo.

Un usuario de Twitter llamado “dingaling”, que LooksRare declaró que era un inversor y asesor de la plataforma, escribió un hilo el 12 de enero diciendo que el “wash trading” (comercio para lavado) en la plataforma se veía mal, pero puede ser parte de los “pasos necesarios” para ganar cuota de mercado y proporcionar un mercado más transparente y descentralizado para la comunidad NFT.

“La gente se ha enfadado mucho con el wash trading, pero me cuesta entender por qué. Es un mercado libre”, añadió Dingaling. “Una vez que el volumen real tome el control, adiós a los wash traders”.

Nos vemos en el mundo físico

Desde el punto de vista de la regulación, a las autoridades de todo el mundo les preocupa que el auge de los criptoactivos en general pueda socavar los sistemas financieros, promover la delincuencia y perjudicar a los inversores.

Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado sobre todo en las criptodivisas y no en las NFT, que plantean nuevas cuestiones como la forma de clasificarlas, ya que son de carácter puntual -no fungible- y muy diversas.

“En general, la mayoría de las jurisdicciones reconocen que las NFT no deben ser reguladas como productos financieros si cada NFT representa un artículo genuinamente único - por ejemplo, un objeto de colección único, una pieza de arte o una pieza de contenido mediático”, dijo Hagen Rooke, socio del bufete de abogados global Reed Smith.

Es posible que las autoridades tradicionales también tengan que atender una brecha cultural.

Los fundadores de LooksRare se identifican únicamente con los seudónimos Guts y Zodd. El portavoz los describió como “nerds de la NFT” y afirmó que el equipo de la plataforma estaba repartido en diferentes zonas horarias y que, en su mayoría, “nunca se han visto en el ‘meatspace’”.

Meatspace es un término utilizado por los entusiastas de Internet para referirse al mundo físico.

Un operador frecuente de NFT conocido como “Rizzle”, que usa principalmente OpenSea, se encuentra entre los grandes actores del mercado atraídos por LooksRare por su modelo de recompensa.

Rizzle se unió por primera vez a LooksRare tras recibir algunos tokens LOOKS gratuitos, que apostó para obtener beneficios, y desde entonces ha usado el mercado para comerciar porque comentó que le gustaban algunas de las características.

“No me sorprendería ver cómo surgen otras plataformas con incentivos iniciales aún mayores para intentar captar a este mismo público”, manifestó.