Las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación – IVAI es una propuesta estratégica que el Perú ha iniciado, como programa piloto, para fortalecer ocho cadenas de valor que tienen un gran potencial de exportación.

A través de las IVAI se garantiza que todas las empresas del sector tengan acceso a la misma información, al análisis estratégico y a la identificación de acciones.

Ana Gabrila Sobarzo, subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica del Concytec, señaló que las IVAI se encuentran en su segunda fase de su ejecución, donde se han identificado líneas estratégicas de trabajo conjunto entre entidades públicas, sector privado, universidades y centros de investigación, a partir de las necesidades de cada sector y del análisis de experiencias internacionales exitosas.

“El paso siguiente será concretar acciones, programas y proyectos específicos que se ejecuten de manera conjunta para contribuir a alcanzar el objetivo de mejorar la productividad y competitividad”, precisó.

“El beneficio inmediato es tener acceso a un análisis estratégico de la industria a nivel global, explorando nuevas potencialidades desde la realidad peruana, de las empresas del sector y de la región”, agregó.

La metodología de las IVAI, se ha aplicado en más de 70 regiones del mundo y trabaja en dos niveles: dentro de las empresas, optimizando los procesos internos, y hacia el exterior, vinculándolas con instituciones y organismos relacionados. de esta manera se busca mejorar la instrumentación de políticas públicas y programas, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad del país.

Actualmente vienen aplicándose en ocho los sectores: Minería (Cajamarca), Acuicultura Sostenible (Tumbes), Turismo (La Libertad y Lambayeque), Destilados Premium (Lima Provincias), Productos de Madera (Ucayali), Textil y Confecciones (Arequipa), Granos Andinos (Ayacucho) y Súper Frutas Tropicales y Subtropicales (Madre de Dios).

“La metodología IVAI envuelve el análisis estratégico conjunto en el que interactúan y se articulan diversos agentes de la cadena productiva, a través de la cual se promueve el diálogo y el pensamiento desde el sector; es decir, no trabaja directamente con cada una de las empresas, sino más bien apunta al desarrollo de un eslabón en la cadena productiva. De ahí la importancia del trabajo mancomunado entre el sector privado, la academia y el Estado”, precisó.

Cabe señalar que las IVAI son impulsadas por el Concytec, gracias al convenio de préstamo con Banco Mundial, y cuenta con la participación activa de diversos organismos e instituciones públicas, como los ministerios de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, Promperú, Proinnóvate y el ITP.

Además con el acompañamiento de las consultoras internacionales Competitiveness and The European Foundation for Cluster Excellence.

Acciones

Las IVAI son una propuesta estratégica para impulsar un proceso de cambio en cadenas de valor con el fin de potenciar la productividad, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad, a través de un diálogo público-privado entre academia–industria–Estado.

En el caso del sector textiles, por ejemplo, se identificó la importancia de ofrecer productos no solo por la calidad de las prendas que se confeccionan, sino por los propósitos que guían su accionar para mejorar las condiciones del medio ambiente, de los animales y de las personas que habitan el planeta.

En el sector de la castaña amazónica, se buscará ofrecer al mercado un producto sostenible, con responsabilidad social y ambiental, con validaciones “forest positive” que garanticen una baja huella hídrica y de carbono, y que contribuyan al desarrollo de comunidades con un comercio justo y el involucramiento directo de las comunidades nativas.

Estos atributos son altamente valorados en el mercado y los clientes están dispuestos a pagar un Premium por consumirlos.

En la IVAI Productos de Madera se propusieron áreas de acción para avanzar hacia la mejora de productos y servicios con alto componente social, medioambiental y de funcionalidad estética, adecuado, además al aprovechamiento forestal para asegurar la legalidad, disponibilidad y variedad de la madera (tecnología, proceso y cumplimiento normativo).

Asimismo, el sector en Ucayali apunta hacia la incorporación de nuevas capacidades asociadas al diseño e ingeniería, a la eficiencia en procesos y producción con enfoque en economía circular, con inversión sostenible en I+D+i orientada a la mejora continua y el diseño de nuevos productos acordes a las tendencias del mercado y fomento de un entorno realmente maderero.

En el caso de la acuicultura, se visibilizó que, a nivel mundial, este rubro se ha convertido en una solución sostenible para satisfacer la demanda global de alimentación a largo plazo, en vista que no pone en riesgo los productos hidrobiológicos obtenidos de las aguas continentales y marinas.

Por ello, esta IVAI apostará por incursionar en mercados más rentables y atractivos a través de la producción de langostinos cultivados y transformados de manera eficiente, bajo sistemas de circularidad en sus procesos, sinergias interindustriales, con transparencia y medición de impactos.

En el IVAI Destilados Premium se resaltó la importancia de unir esfuerzos para realizar mejoras en la cadena de producción para ser más competitivos, tomando en cuenta las excelentes oportunidades en este mercado no sólo para el pisco, bebida peruana de bandera, sino también para la producción de whisky, vodka y gin que tienen grandes perspectivas para conquistar nuevos nichos nacionales e internacionales.

“La visión de futuro de esta IVAI está orientada a fortalecer las capacidades de innovación de los destiladores de la región para explorar las demandas del mercado y ofrecer propuestas únicas en materia de bebidas espirituosas”, según Concytec.

Por último, en la IVAI Minería la visión se centró en estructurar un dialogo eficiente y constructivo entre actores para la aplicación de soluciones a problemas críticos de la demanda.

“Se buscará de forma gradual un desarrollo tecnológico y de innovación, fomentando la creación de empresas proveedoras de bienes y servicios en los segmentos más rentables y sostenibles. Una oportunidad de cambio que se plantea desde lo regional hacia lo nacional, iniciando con pilotos de acción en la región de Cajamarca”.

“La tendencia, sin duda, es agregar valor a la biodiversidad peruana, que es tan rica y única. Es decir, conectar todos los atributos propios de nuestra biodiversidad y culturalidad, con clientes más sofisticados y exigentes, que caracterizan la demanda en el extranjero, quienes están dispuestos a pagar un premium por productos únicos, que garanticen la sostenibilidad ambiental y social, que estén vinculados con las comunidades y tradiciones locales, o se produzcan en zonas específicas de interés, como la selva”, resalta Sobarzo.

En esa línea, agrega que es necesario avanzar hacia la mejora de productos y servicios, relacionados a la eficiencia en procesos y en una producción con enfoque en economía circular, con inversión sostenible en I+D+i orientada a la mejora continua y en el diseño de nuevos productos acordes a las tendencias de un mercado consciente.

“Todo ello, además logrará contribuir a dar un impacto positivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS”, concluye.