Caso Amazon: Claves para entender los planes del gigante tech en mercado de farmacias

Amazon.com Inc. ingresará al mercado de las farmacias a través de una compra. La pregunta ahora es: ¿qué importancia puede llegar a tener?

PillPack, la startup que Amazon comprará por unos US$ 1,000 millones, por ahora se especializa en un segmento restringido de pacientes que toman muchos medicamentos distintos. Envasa los comprimidos en paquetes individuales que ayudan a las personas a recordar cuándo deben tomar los fármacos cada día, dificultad común entre las personas que, por ejemplo, toman medicamentos para la diabetes, el colesterol alto y la presión arterial.

PillPack tiene la infraestructura básica que necesita Amazon: licencias para la venta por correo de productos farmacéuticos en los 50 estados, múltiples locales de farmacias y un servicio telefónico de atención. El analista de Robert W. Baird & Co. Eric Coldwell lo definió como un “ataque frontal” al sector de las farmacias.

“Trata de eliminar dos puntos débiles: la visita a la farmacia y la dosificación de medicaciones múltiples”, dijo Kathy Hempstead, asesora sénior de la Robert Wood Johnson Foundation. “Llevar esa opción a la escala de la gigantesca red de distribución de Amazon podría tener un potencial importante”.

Las siguientes son cuatro preguntas clave sobre los planes del gigante de las ventas online:

1.¿Amazon puede aumentar la escala?

PillPack sigue siendo una empresa de nicho entre los US$ 328,600 millones que se gastan en recetas compradas al por menor en los Estados Unidos. Presta servicio a sólo 40,000 clientes, según los informes de los analistas. La gran pregunta es para Amazon cuánto puede hacer crecer esa compañía y a qué ritmo.

“Estamos a menos de 18 meses de una gran alteración”, dijo Adam Fein, máximo responsable de la consultora Drug Channels Institute. “Amazon va a poder cuestionar muchas de las formas en que los administradores y pagadores de beneficios de farmacia gestionan sus redes. Va a ser muy difícil dejar fuera a Amazon”.

2. ¿Los integrantes de la cadena de suministro de fármacos contraatacarán?

Es altamente probable.

La operación es una amenaza de largo plazo para las farmacias minoristas como Walgreens Boots Alliance Inc. y CVS Health Corp., que tienen miles de locales en los EE.UU. y cuyas acciones se desplomaron el jueves tras el anuncio de la transacción. Las aseguradoras y los administradores de beneficios de farmacia, como Express Scripts Holding Co., dirigen a los clientes a su propio negocio de venta por correo con el cual podría competir PillPack.

3. ¿Cómo encaja PillPack con los demás planes de salud de Amazon?

Amazon trabaja con Berkshire Hathaway Inc. y JPMorgan Chase & Co. en una empresa conjunta para mejorar la atención médica para más de 1 millón de empleados y familiares a los que les brinda cobertura. Si bien no está claro qué papel -si es que va a tener alguno- tendría el servicio de recetas de Amazon, el acceso a fármacos baratos de venta por correo podría ofrecer una oportunidad.

4. ¿Amazon podría sacar ventaja de su red de distribución actual?

En teoría, los fármacos podrían enviarse con todo lo demás que ya vende Amazon. La empresa podría firmar acuerdos para dar copagos más bajos a los miembros de Amazon Prime. Y con la compra de Whole Foods el año pasado, tiene una red de locales físicos donde en teoría podría ubicar los puntos de entrega de productos de farmacia.