Alcatel ha lanzado una nueva tablet para toda la familia. Se trata de la Alcatel 3T 8, que incorpora Android Oreo Go Edition, la versión del sistema operativo de Google diseñada especialmente para funcionar mejor en dispositivos de entrada.

Esta nueva tableta está diseñada para tanto el trabajo ocasional como para ser un dispositivo para los niños de la casa. Según el portal msn.com, la empresa ha incorporado funciones familiares y también una modalidad para niños, a lo que debemos sumar la posibilidad de conectarse a redes 4G.

La tableta de 8 pulgadas pesa apenas 279 gramos y es tan delgada como 8.2 milímetros de grosor. El dispositivo está diseñado en colores mate y viene en tonos azul y negro. Entre sus características más importantes se encuentra también su batería, que es de 4,080mAh y el almacenamiento de 12.7GB.

Debido a que esta tablet está dirigida al segmento de entrada, la empresa ha incorporado la versión más simple de Android, Android Go, que ha sido optimizada para que las aplicaciones más populares de Google funcionen correctamente.

Entre los apps que ya vienen descargados se encuentran Google Go, Google Maps Go, Gmail Go, entre otras. Además los usuarios reciben YouTube Go, que permite la descarga de videos que los usuarios pueden ver después. Alcatel explicó en un comunicado que la Google Play Store también sugerirá a los usuarios qué apps están especialmente diseñadas para ese tipo de dispositivo. Entre ellas se encuentran Facebook Lite o Skype Lite, aunque hay muchas más.

La empresa dijo que esta tableta costará 119 euros en Europa y US$ 138 en Estados Unidos cuando esté disponible.