La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) continúan fortaleciendo su compromiso con una educación integral que combine el aprendizaje académico, la formación en valores y el desarrollo personal de los estudiantes.

Como muestra de esta colaboración, ambas instituciones celebraron el 9 de noviembre una conferencia de prensa en el Hotel Meliá de Lima, donde presentaron los avances del trabajo conjunto que vienen desarrollando en Perú y compartieron su visión sobre el deporte como herramienta educativa.

La delegación de la Fundación Real Madrid estuvo encabezada por Adrián Silla, director del Área de Formación, y Santiago Solari, director de fútbol del club Real Madrid. Por parte de la UCV participaron el Dr. César Acuña Peralta, fundador de la universidad; la Mgtr. Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva; y la Dra. Karina Cárdenas, gerenta general, entre otras autoridades.

El Dr. César Acuña Peralta, fundador de la UCV, destacó en la conferencia de prensa que la trayectoria de Santiago Solari puede inspirar a los jóvenes.

Una alianza que conecta educación, deporte y valores

Durante el encuentro, los representantes de ambas instituciones destacaron la importancia de aprovechar el deporte como una herramienta educativa capaz de generar aprendizajes que trascienden las aulas y fortalezcan valores como el respeto, la disciplina, el liderazgo y la solidaridad.

El Dr. César Acuña, fundador de la UCV, señaló que “tener en la Universidad César Vallejo a la Fundación Real Madrid y a Santiago Solari es decirles a los jóvenes que nada es imposible. Santiago es un ejemplo de éxito y eso es lo que buscan los jóvenes: líderes para seguir”.

Además, mencionó que “la excelencia, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad son valores que la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid tienen en común. El Real Madrid forma ganadores y la UCV forma emprendedores”.

Tras la conferencia, la delegación de la Fundación Real Madrid visitó los campus Los Olivos y Ate de la UCV, donde compartió experiencias con estudiantes, docentes y autoridades universitarias. Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia “Educación en valores a través de la práctica del deporte y la vida saludable”, un espacio de reflexión sobre cómo la actividad física puede convertirse en una experiencia de aprendizaje y contribuir al bienestar integral de las personas.

“Esta renovación nos ilusiona porque consolida tres años de trabajo conjunto para seguir transformando vidas y generando nuevas oportunidades en Perú. Compartimos un mismo objetivo: mejorar la vida de las personas, impulsar el liderazgo y contribuir a construir una sociedad mejor a través de la educación, el deporte y los valores”, comentó Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid.

Solari destacó que el acceso a la metodología de la Fundación Real Madrid brinda a estudiantes y docentes peruanos una oportunidad de ampliar su formación más allá de las aulas.

Formación virtual y experiencias en el Perú

La colaboración entre la UCV y la Fundación Real Madrid comenzó en 2024 con un acuerdo que contempla el acceso a Sport Values Academy, la plataforma virtual que ofrece contenidos sobre deporte y educación en valores basados en la metodología formativa de la Fundación Real Madrid. Esta herramienta permite acercar recursos educativos a la comunidad universitaria y ampliar las oportunidades de aprendizaje más allá de los espacios tradicionales de enseñanza.

“Que estudiantes y docentes peruanos puedan acceder a la metodología de la Fundación Real Madrid supone una gran oportunidad para seguir promoviendo una formación que deje huella más allá del ámbito académico”, sostuvo Santiago Solari.

La experiencia compartida entre ambas instituciones plantea una oportunidad para que más jóvenes descubran en el deporte una forma de aprender, convivir y desarrollar habilidades que los acompañen durante toda su vida. Porque una formación integral no solo se mide por los conocimientos adquiridos, sino también por los valores que cada estudiante pone en práctica dentro y fuera de las aulas.

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