En Túnez, representantes de los sindicatos y del sector empresarial encontraron una razón para sentarse a conversar: preservar la democracia. Abdessattar Ben Moussa recordó esa experiencia en Lima y propuso una forma concreta en que las universidades pueden ayudar a tender puentes entre sectores enfrentados: convocar a sus propios egresados.

Ben Moussa fue el invitado de honor de la Universidad César Vallejo (UCV) en la conmemoración de sus 35 años. La actividad incluyó un conversatorio con Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV, y una conferencia de prensa en la que también participaron el Dr. César Acuña Peralta, fundador de la universidad, y Jeannette Tantaleán Rodríguez, rectora de la institución.

Entre las metas que planteó durante la jornada, Acuña Peralta mencionó su aspiración de convertir a la UCV en la primera universidad bilingüe del Perú mediante la enseñanza obligatoria del inglés durante los diez ciclos de formación profesional.

En el cierre de la conferencia, el fundador señaló que la UCV ha otorgado el doctorado honoris causa a 14 personas galardonadas con el Nobel y presentó un libro sobre ellas.

Del aula a la mesa de diálogo

En el conversatorio con Quiroga, Ben Moussa sostuvo que la formación universitaria debe preparar a los estudiantes para convivir y resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia. Además, también destacó la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil mantengan su independencia frente al Gobierno y los partidos políticos para trabajar por los intereses de la ciudadanía.

Al responder a los medios, el abogado y activista tunecino señaló que entre los egresados hay personas vinculadas a distintas organizaciones políticas. A su juicio, mantener el contacto con ellas puede facilitar el intercambio de ideas sobre asuntos de interés común. Al poner el clima como ejemplo, planteó que los “partidos políticos podrían reunirse y comenzar a tener conferencias y poder hablar”.

Recordó, además, cómo la sociedad civil ayudó a que sindicatos y empresarios dialogaran en Túnez.

Durante su visita, Ben Moussa propuso convocar a egresados vinculados a distintas organizaciones políticas para dialogar sobre temas de interés común.

El vínculo de la UCV con los Nobel

Acuña citó el caso como ejemplo de cómo la participación de la sociedad civil puede ayudar a encontrar acuerdos frente a los problemas de un país.

El fundador señaló que los 14 campus de la UCV cuentan con una Alameda de los Premios Nobeles. Asimismo, adelantó que la universidad proyecta contar con una sala dedicada a dar a conocer los aportes de estas figuras.

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