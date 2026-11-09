Para muchos negocios, contar con un vehículo propio puede marcar una diferencia en el trabajo diario. Trasladar herramientas a una obra, llevar productos a distintos puntos de venta o transportar insumos desde el campo son algunas de las tareas que forman parte de la actividad de empresas y emprendimientos. En sectores como construcción, agricultura, distribución, servicios y comercio, una pick-up puede responder a estas necesidades gracias a su capacidad de carga y versatilidad.

Para responder a estas exigencias, la Kia Tasman ofrece una capacidad de carga útil de hasta 1.050 kg, tracción 4WD y una tolva de 1.173 litros, de acuerdo con las especificaciones de cada versión. A estas características se suman soluciones de tecnología y confort que también forman parte de las necesidades de quienes utilizan el vehículo durante su jornada laboral.

1. Construcción: herramientas y materiales en cada jornada

En una obra, el traslado de herramientas, equipos y materiales es parte de la rutina. Contratistas, pequeñas empresas y trabajadores independientes suelen movilizar estos elementos entre almacenes, obras y distintos puntos de trabajo. El tipo de carga varía según el proyecto: puede incluir desde herramientas eléctricas y equipos de medición hasta accesorios de instalación y materiales de construcción.

Al elegir un vehículo para estas tareas, conviene revisar tanto el espacio disponible como el peso que puede transportar. La Kia Tasman cuenta con una tolva de 1.173 litros, cuyas dimensiones son 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho y 540 mm de alto. Además, incorpora protector de tolva y, en la versión X-Pro, rieles laterales con ganchos ajustables para sujetar la carga.

2. Agricultura: traslados entre el campo y los puntos de venta

En el sector agrícola, las jornadas pueden incluir recorridos entre grandes extensiones de terreno, centros de acopio, almacenes y puntos de comercialización. Productores y pequeños negocios necesitan movilizar semillas, fertilizantes, herramientas y cajas con productos, en trayectos que no siempre se realizan sobre vías asfaltadas.

En estos casos, el sistema de tracción es uno de los aspectos que conviene considerar. La Kia Tasman incorpora tracción 4WD con selector de modos 2H, 4A, 4H y 4L. Las versiones automáticas también cuentan con modos de terreno para arena, barro y nieve, mientras que la X-Pro suma una configuración específica para roca y el modo X-TREK. Estas opciones permiten adaptar el funcionamiento del vehículo a diferentes condiciones de conducción.

3. Distribución y abastecimiento: mercadería entre almacenes y clientes

Para tiendas, proveedores y pequeños distribuidores, el transporte de mercadería conecta distintas etapas del negocio: desde el abastecimiento hasta la entrega al cliente. La frecuencia de los recorridos, el tamaño de los productos y las distancias entre almacenes y establecimientos comerciales son factores que determinan qué tipo de vehículo necesitan.

En esta actividad, la capacidad de carga útil es un dato importante. La Kia Tasman ofrece entre 1.008 y 1.050 kg, según la versión que se adquiera. También incorpora una compuerta trasera con apertura remota y sistema de amortiguación, así como un protector de tolva. En la versión X-Pro se añaden compartimientos laterales para objetos y ganchos ajustables que permiten sujetar distintos tipos de carga.

4. Servicios técnicos e instalaciones: equipos para cada intervención

Electricistas, técnicos de refrigeración, instaladores y especialistas en mantenimiento suelen atender distintos puntos durante una jornada. Para llegar a cada servicio necesita trasladar herramientas, repuestos, escaleras y equipos que varían según el tipo de intervención. En estos casos, contar con un espacio destinado a transportar y organizar los implementos de trabajo resulta importante.

La capacidad de carga y las dimensiones de la tolva permiten evaluar qué equipos pueden trasladarse en cada recorrido. También conviene considerar la frecuencia de los desplazamientos y el peso de los materiales. En la Kia Tasman, la zona de carga tiene un volumen de 1.173 litros, mientras que su capacidad útil varía entre versiones, por lo que es necesario revisar estos datos según el equipamiento elegido.

5. Comercio y emprendimientos: abastecimiento y entrega de pedidos

Ferreterías, tiendas de artículos para el hogar y emprendimientos que comercializan productos voluminosos también pueden requerir un vehículo para sus operaciones. La reposición de mercadería, el traslado de pedidos y el movimiento de productos entre locales son tareas frecuentes, especialmente cuando el negocio atiende a clientes en distintos puntos o amplía sus canales de venta.

Antes de incorporar una pick-up, estos negocios deben considerar cuánto transportan habitualmente, con qué frecuencia realizan los recorridos y qué dimensiones tienen sus productos. También es posible que el vehículo cumpla otras funciones durante la jornada. Por eso, además de la capacidad de carga, conviene revisar el espacio para los pasajeros, el equipamiento interior y las opciones de conectividad.

Confort y tecnología: también cuentan durante la jornada

La elección de un vehículo de trabajo no depende únicamente de cuánto puede transportar. Quienes conducen durante varias horas o realizan recorridos frecuentes también necesitan condiciones de comodidad, conectividad y espacio para organizar sus actividades. En ese sentido, el equipamiento interior puede ser un factor relevante tanto para emprendedores como para empresas que asignan unidades a sus equipos.

La Kia Tasman incorpora aire acondicionado con climatizador automático y control dual, además de ductos de ventilación para los pasajeros posteriores. Su equipamiento también contempla seis puertos USB-C distribuidos en la cabina y cargadores inalámbricos para smartphones, cuya cantidad varía según versión. La pantalla multimedia táctil de 12,3 pulgadas permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, mientras que las versiones X-Line y X-Pro cuentan con un tablero digital de 12 pulgadas. En la X-Pro, la consola central incorpora una mesa plegable que puede utilizarse como superficie auxiliar para apoyar documentos o dispositivos durante una pausa. Esta versión también ofrece asientos delanteros con ventilación y calefacción, ajustes eléctricos para piloto y copiloto, y un sistema de audio Harman/Kardon. Además, dispone de un compartimiento de almacenamiento de 45 litros debajo de los asientos posteriores, un espacio adicional para guardar objetos y mantenerlos fuera de la zona de carga.

¿Qué evaluar antes de elegir una pick-up para tu negocio?

La capacidad de carga útil, las dimensiones de la tolva y la capacidad de remolque son algunos de los datos que conviene revisar antes de elegir una pick-up. También es importante considerar el sistema de suspensión, la tracción y las condiciones de los recorridos habituales. A estos criterios se suman el equipamiento, la tecnología, los sistemas de seguridad, la garantía y los costos de mantenimiento.

En el caso de la Kia Tasman, la capacidad de remolque alcanza los 3.500 kg con frenos en todas sus versiones. Su sistema 4WD ofrece distintos modos de funcionamiento y, según la configuración elegida, incorpora asistencias de conducción y equipamiento adicional. La garantía es de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Evaluar estas características frente a las necesidades de cada actividad permitirá determinar qué versión se ajusta mejor al trabajo que se realizará.

Si estás buscando una pick-up para tu negocio y quieres conocer sus características, versiones y prestaciones, completa el formulario de contacto. Deja aquí tus datos para recibir más información sobre la Kia Tasman y las opciones disponibles para tu próxima compra.

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