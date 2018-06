Acceder a una vivienda nueva está en los planes de más de un peruano. Sin embargo, muchas personas no cuentan con los recursos para poder comprar estos inmuebles ni en sus etapas menos costosas (la preventa y la construcción). Gustavo Ehni, gerente general de Actual Inmobiliaria , explica cómo una nueva modalidad ofrecida por su empresa facilita el acceso a departamentos. La clave: propiedades usadas.



¿En qué consiste el beneficio que ofrece la inmobiliaria para facilitar el acceso a sus departamentos?

En nuestro afán por darle a los clientes la mayor cantidad de herramientas para comprar un departamento nuevo, nos hemos encontrado con que muchos, para lograrlo, quieren o necesitan vender un inmueble usado del cual son dueños. Por ello, en junio, lanzaremos nuestra División de Propiedades Usadas (DPU). Es un modelo que hemos traído de Chile. La DPU se encarga de recibir tu propiedad usada y venderla, a fin de que, con el dinero que resulte de esa transacción, se cubra la cuota inicial, una parte o el total del precio del inmueble nuevo.



¿Qué gana el cliente con esta modalidad?

Para empezar, se libera de la responsabilidad de comercializar la propiedad usada, lo cual suele quitarle mucho tiempo. A muchos de ellos, de hecho, se les complica hacerle seguimiento a esa operación, ya que no tienen conocimiento del rubro. Adicionalmente, existe un beneficio económico, ya que el cliente, al entregarnos su inmueble, accede al precio de preventa y este queda congelado hasta que se efectúe la venta de la propiedad usada, además de no tener que pagar comisión por la venta de su propiedad actual. La idea es que le hagamos lo más fácil posible el proceso de cambio o renovación de vivienda sin que tenga que encargarse de nada, nos encargamos nosotros.



¿En qué momento uno recibe el departamento nuevo?

Se entrega una vez que hayamos vendido la propiedad usada y el cliente haya cumplido con pagarnos la diferencia (en caso de haberla).



¿Quiénes puede acceder al beneficio?

Todas las personas que deseen comprar uno de nuestros departamentos. Es un beneficio transversal para todos nuestros proyectos. Eso sí, si se trata de un departamento que está en etapa de entrega inmediata, es muy complicado aplicar a este beneficio, ya que no tendríamos tiempo para vender el inmueble usado. Esta promoción es excelente para la etapa de preventa. Si es que el valor del inmueble usado no alcanza para cubrir el precio del departamento nuevo, este debe financiar la diferencia con nosotros o con un banco, por lo que es importante que el comprador tenga un buen récord crediticio.



¿Cómo se calcula el valor del inmueble usado?

Se toma en cuenta sus características (extensión, antigüedad, ubicación, etc.) y se realiza una tasación y nos ponemos de acuerdo con el cliente en el precio. Nosotros luego nos encargamos de todo.



¿Es necesario que se pida un préstamo adicionalmente a la entrega de la vivienda?

Si es que el valor del inmueble usado no cubre el precio total del departamento nuevo, el cliente tiene que pagar la diferencia al contado o con un crédito hipotecario. En algunas ocasiones, sin embargo, el valor de la propiedad del cliente puede llegar a ser superior, por lo que no es necesario desembolsar más recursos. Por el contrario, tal vez se reciba un excedente.



¿Cuánto tiempo puede tomar la venta que lleva a cabo la inmobiliaria?

Cerca de seis meses. Pero el tiempo puede variar, ya que depende de las características del inmueble usado.



