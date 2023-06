Históricamente, el fútbol es y ha sido el deporte rey de cara a las apuestas deportivas a nivel mundial. Otras disciplinas, como el tenis o el baloncesto, le han seguido en lo que respecta a estos pronósticos, pero a bastante distancia. Si bien es cierto que todo puede variar cuando hablamos de países concretos; por ejemplo, el box tiene un gran seguimiento en los Estados Unidos. Pero, en general, hay una serie de deportes que llevan muchos años en primera línea cuando hablamos de la afición por apostar en las distintas competencias.

Eso sí, parece que las cosas están cambiando. Igual que las audiencias más jóvenes disfrutan de otras disciplinas, las apuestas también tienen su reflejo en estas nuevas tendencias. Esto es notorio, especialmente, en dos casos concretos. Dos fenómenos que han aparecido en la última década: las MMA y los eSports. Su crecimiento exponencial no solo está robando audiencia e ingresos publicitarios a los deportes más tradicionales, sino que también está siendo destacado su crecimiento en materia de apuestas deportivas.

UFC: el fenómeno de los deportes de contacto

En el caso de las MMA, el motivo tiene un nombre: la UFC. La organización que dirige Dana White ha sabido promocionarse y crear una potente expectativa para los diferentes emparejamientos. El crecimiento y la presencia mundial de la UFC están teniendo un reflejo en las apuestas online, ya que los mejores portales, desde hace algún tiempo, incorporan una sección para pronósticos de MMA con los eventos de esta organización más cercanos en el tiempo.

La emoción de cada uno de los combates, en la mayoría de casos con peleadores muy igualados (aunque, una vez que suena la campana, todo puede acabar en cuestión de segundos), ha propiciado que muchos fanáticos quieran hacer sus apuestas sobre el potencial vencedor de la contienda. Por supuesto, las audiencias ayudan a que un mayor número de aficionados tengan interés en estos pronósticos: en 2018, la pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov alcanzó los 2,4 millones de ventas en PPV. Por otra parte, las apuestas en vivo permiten muchas variables (ganador del asalto, premio a la pelea de la noche, KO o sumisión, etc.), lo que agrega un incentivo a estas formas de entretenimiento.

Los eSports y su crecimiento exponencial

Lo de los ESports se ha convertido en un auténtico fenómeno. Esta versión competitiva de los videojuegos ha alcanzado un nivel de seguimiento que pocos esperaban hace apenas una década. Sus audiencias se mueven en torno a los 500 millones de espectadores al año. Y lo más importante es que su crecimiento no parece tener un límite definido ahora mismo, pues cada año aumentan las cifras de seguidores e ingresos. Además, Latinoamérica se está convirtiendo en una región clave para su expansión, y acoge, cada vez más, eventos de primer nivel.

Destaca, además, lo heterogéneo de estas competencias, pues cada título congrega a una serie de fanáticos de un juego en particular. League of Legends, CS:GO, Valorant o Dota 2 están entre los principales, pero FIFA, Fortnite, Call of Duty y otros tantos tampoco se quedan atrás. Las apuestas en esta disciplina digital cubren distintos escenarios, como el ganador de cada ronda, las clasificaciones o el equipo que acaba por vencer en un torneo en concreto. El hecho de que las nuevas generaciones sean nativas digitales ha contribuido a su enorme crecimiento, pues son un tipo de audiencia que no se siente tan atraída por los deportes más clásicos.

En definitiva, estas dos modalidades, por distintos motivos, han conseguido destronar a algunos de los deportes más populares en criterios como la audiencia o las apuestas deportivas. Las nuevas tendencias están tomando fuerza en un contexto actual dominado por las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Y lo más importante: no parece que su crecimiento tenga que estancarse a corto plazo.