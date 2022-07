¿Sabías que el Perú tiene suficiente gas natural para abastecer a todas las familias del país? En Perú, hay reservas de gas natural suficientes para abastecer a más de 20 millones de hogares. Camisea, la reserva de Gas Natural más importante del país, es diez veces mayor que cualquier otra descubierta en el país y una de las más importantes en Latinoamérica, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Inclusive, el precio al mercado local es estable y está entre los más bajos del mundo.

El Consorcio Camisea ha destinado un fondo de US$ 33.5 millones para empresarios de transporte de carga y de pasajeros de Lima y Callao, que quieran cambiar su vehículo de Diésel (bus o camión) por uno nuevo a GNV. Gracias al Bono Camisea GNV, los usuarios que compren un nuevo vehículo podrán recibir un incentivo económico de entre US$ 10.000 y US$ 15.000. El beneficiario solo tendrá que suscribir un convenio de compromiso de consumo con un plazo de cinco años.

al cierre del 2021, en el Perú existen más de 324,409 vehículos que utilizan el GNV como combustible?

